Nicolazzi: “Non faremo a meno del fossile”/ “Rinnovabili non bastano: o carbone o nucleare”

Come sottolinea ancora Nicolazzi, “Tutti i convertitori oggi sono alimentati a fossile: dalle turbine parlando di cose grosse, al gas di cucina, al boiler. Siamo in un mondo che si avvia verso i 9 miliardi di persone: la sostituzione dei convertitori non mi sembra possibile per domani mattina. In ogni caso, per cambiarli si renderebbero necessari degli aiuti, nel senso che la signora Gina non passa dalla cucina a gas alla cucina a convenzione giusto perché è animata da sano spirito verde“.

Nicolazzi: “Il tema non è nucleare contro rinnovabili”

Sul tema del riscaldamento globale, come spiega Massimo Nicolazzi a La Verità, “C’è disaccordo su quanto del caldo sia colpa nostra e quanto sia colpa di fenomeni climatici, solari eccetera che non siamo in grado di analizzare e di valutare compiutamente. Ma questo lo lascerei al dibattito fra gli scienziati: l’Ipcc dice è tutta colpa nostra, qualche autorevole voce dice che non è vero. Io da non scienziato mi permetto di dire: speriamo che sia colpa nostra, perché in questo caso potremmo provare ad agire in qualche modo”.

