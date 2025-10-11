Segnalazioni su Nicole Belloni, la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne che è stata una tentatrice di Temptation Island.

Tra le corteggiatrici di Flavio Ubirti, a Uomini e Donne, c’è anche Nicole Belloni con cui il tronista ha fatto un’esterna trasmessa nella puntata del 10 ottobre 2025. Bellissima, Nicole ha conquistato le attenzioni del tronista ma anche quelle del pubblico che hanno riconosciuto in lei una tentatrice di Temptation Island 2024. Nel programma, Nicole che è romana e ha 25 anni, si è avvicinata ad Alex Petri con cui aveva instaurato un rapporto di stima e complicità conquistando, così, le attenzioni delle telecamere.

Carattere forte e deciso, essendo ancora single, ha scelto di partecipare a Uomini e Donne per provare a conquistare il cuore di Flavio che, finora, non si è aperto totalmente con nessuna delle sue corteggiatrici. Tuttavia, la sua presenza ha scatenato già una serie di segnalazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni.

Le segnalazioni su Nicole Belloni, corteggiatrice di Uomini e Donne

Come si legge su Lollo Magazine, su Nicole Belloni ci sono alcune segnalazioni riguardanti la sua appartenenza ad agenzie ma anche in merito al suo rapporto con Alex Petri. Stando a quello che fa sapere Lorenzo Pugnaloni, fino a pochi giorni fa Nicole avrebbe manifestato il desiderio di rivedere, almeno in amicizia, Alex Petri con cui aveva legato nel villaggio di Temptation Island.

Ad oggi, tuttavia, Nicole sembrerebbe far parte ancora delle corteggiatrici di Flavio Ubirti che sta vivendo serenamente il suo percorso sul trono provando a non bruciare le tappe per poter conoscere effettivamente le ragazze che stanno provando a conquistarlo.