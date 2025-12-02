Chi è Nicole Belloni, nuova corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne? Tutto sull'ex single di Temptation Island.

Nicole Belloni è una delle nuove corteggiatrici di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. La prima esterna tra lei e il tronista è avvenuta il 10 ottobre 2025 e da lì è iniziata una conoscenza molto profonda. Non tutti sanno che Nicole è già conosciuta in televisione dato che è stata una delle single di Temptation Island durante l’edizione 2024. In seguito, è stata la fidanzata di Raul Dumitras ma solo per breve tempo.

Roberta Di Padua spiazza Alessandro: dono importantissimo a Uomini e Donne/ Lui piange: "Sei famiglia"

Nata nel 1998, Nicole Belloni vive attualmente a Milano dove coltiva alcune delle sue passioni più grandi tra le quali il fitness. Fu lei a corteggiare Alex Petri, colui che era il fidanzato di Vittoria Bricarello e dopo Temptation Island aveva mandato in crisi la coppia. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha avuto per breve tempo una relazione con l’ex di Martina De Ioannon, anche lui conosciuto nel reality condotto da Filippo Bisciglia.

Chi è Lucia, dama di Uomini e Donne? Età, Francesco S, Instagram/ Perchè Gianni e Tina non si fidano di lei

Nicole Belloni, il percorso a Uomini e Donne: perchè scappa dallo studio?

Passiamo ora a scoprire il percorso di Nicole Belloni a Uomini e Donne. La ragazza si è recentemente dichiarata a Flavio Ubirti dicendo di essere innamorata di lui dopo un inizio piuttosto faticoso, dove aveva addirittura minacciato il ragazzo di andarsene se non l’avesse portata in esterna al più presto. Ed è così che oggi i due si frequentano, con tanto di avance da parte di Nicole che lo incita a fare la scelta in breve tempo. Nelle anticipazioni di Uomini e Donne di martedì 2 dicembre, però, risulta che il rapporto non sta funzionando per il meglio: la corteggiatrice scappa dallo studio. Cosa avrà visto?