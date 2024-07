Nicole Belloni, chi la la tentatrice di Temptation Island 2024 che ha stregato Alex/ “Con lei sono me stesso”

Chi è Nicole Belloni, tentatrice di Temptation Island 2024

Nicole Belloni è una delle tentatrici di Temptation Island 2024 che, con la sua bellezza, nel villaggio dei fidanzati, ha stregato Alex Petri, fidanzato di Vittoria Bricarello che hanno scelto di partecipare al programma dopo un anno e nove mesi di fidanzamento per capire se ci sia la possibilità di portare avanti la storia. Nel villaggio di Temptation Island 2024, Alex si è avvicinato a Nicole che, puntata dopo puntata, sta conquistando le attenzioni del pubblico, curioso di scoprire qualcosa in più della sua vita.

Originaria di Milano, Nicole ha 25 anni e lavora come modella e studia come ha dichiarato lei stessa nel video di presentazione di Witty: “Seguo dei corsi di posturale e personal trainer. Mi piace andare in palestra, viaggiare e stare a contatto con gli animali”, le parole di Nicole la cui complicità con Alex sta crescendo sempre di più.

Nicole Belloni e il rapporto con Alex a Temptation Island 2024

Nel villaggio di Temptation Island 2024, Alex Petri si invaghito di Nicole Belloni con cui ci sta lasciando andare sempre di più. “Con lei sono me stesso”, ha detto il fidanzato di Vittoria che non nasconde la propria preoccupazione per il feeling evidente tra il fidanzato e la tentatrice. “Sei bella e rispettosa. Mi sono trovato con te, il mio scopo è capire e confrontarmi con chi mi capisce“, le parole di Alex alla tentatrice.

All’interno del villaggio, Alex si sta lasciando sempre più andare con Nicole con cui si sente libero di essere totalmente se stesso al punto da mettere in dubbio la propria relazione. “Ora sono un po’ piatto, mi sono accontentato della vita che sto facendo. Io me ne rendo conto. Non ho più voglia di limitarmi in nulla. Non voglio più vivere così, mi avveleno la vita. Sei una persona che mi piace, ma allo stesso modo, non mi devi piacere. Se mi manca Vittoria? No. Tu hai tutte le caratteristiche ed è un problema”, le parole di Alex che, nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2024 potrebbe riservare qualche sorpresa al pubblico.

