L'ex tentatrice di Temptation Island, Nicole Belloni, sbarca a Uomini e Donne, ha spunta una segnalazione.

Dopo Jakub Bakkour, ex tentatore sbarcato a Uomini e Donne come corteggiatore di Cristiana Anania, da Temptation Island, nel dating show di canale 5, è arrivata anche un’altra ex tentatrice di Temptation Island per conoscere e corteggiare Flavio Ubirti. Lei si chiama Nicole Belloni e non ha partecipato alla stessa edizione di Temptation di cui è stato un tentatore lo stesso Flavio. Nicole ha partecipato a Temptation Island 2024 e, durante il programma condotto da Filippo Bisciglia, si è avvicinata ad Alex Petri, il fidanzato di Vittoria Bricarello.

Uomini e Donne: è già gelosia tra le troniste Cristiana e Sara/ Corteggiatore di Anania sceglie la Guadenzi

Classe 1998, Nicole è originaria di Milano e studia per diventare una posturologa e personal trainer come ha spiegato lei nei video di presentazione pubblicato da WittyTv per Temptation Island. “Seguo dei corsi di posturale e personal trainer. Mi piace andare in palestra, viaggiare e stare a contatto con gli animali” ha dichiarato Nicole che, su Instagram, è seguita da più di 116mila followers.

Uomini e Donne: Federico Mastrostefano 'ubriaco' in esterna con Agnese De Pasquale/ È caos e lei lo caccia

La segnalazione su Nicole Belloni, corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Di Nicole Belloni ha parlato Lorenzo Pugnaloni che, dopo aver ricevuto una segnalazione da un follower, ha svelato ulteriori dettagli sulla nuova corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. Secondo quanto fa sapere l’esperto di gossip, la ragazza farebbe infatti parte di un’agenzia e di recente avrebbe avuto contatti con Alex Petri a cui si era avvicinata durante l’esperienza a Temptation Island.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, inoltre, Flavio porterà Nicole in esterna come svela lo stesso Pugnaloni il quale sottolinea come, per le corteggiatrici e corteggiatori, in teoria, sarebbe proibito avere un’agenzia durante la partecipazione al programma. Nelle prossime registrazioni, la segnalazione su Nicole Belloni sarà affrontata in studio da Flavio Ubirti, Maria De Filippi e dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 23 SETTEMBRE 2025/ Flavio sott'accusa, Sabrina chiude con Enrico