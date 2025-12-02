Nicole Belloni furiosa con Flavio Ubirti a Uomini e Donne: colpa di un gesto mancato durante l'esterna, e Ciro Solimeno si schiera

Puntata turbolenta quella del 2 dicembre di Uomini e Donne per Flavio Ubirti. Sono andate in scena le due nuove esterne fatte, la prima con Martina, l’altra con Nicole Belloni. Due uscite dal mood completamente diverso, visto che, per la prima, Flavio si è recato a Napoli per farle una sorpresa, mentre con la seconda ha avuto un’accesa lite.

Flavio, in studio, ha motivato la scelta di recarsi da Martina: “Ho voluto farle questa sorpresa, quando la vedo così sono contento e a me piace tanto. – ha spiegato, per poi aggiungere – Il problema è che ci sono sempre un po’ di alti e bassi, ed è normale, però vediamo come va, devono però essere più i momenti belli che quelli brutti.” Martina, dal suo canto, si è detta molto felice dell’esterna, che è anche culminata con un bacio appassionato.

Nicole Belloni critica Flavio Ubirti e lascia lo studio di Uomini e Donne, Ciro Solimeno si schiera dalla parte del tronista

Ben diverso quello che è accaduto con Nicole. I due si sono incontrati e hanno iniziato a litigare, poi lei è scoppiata in lacrime e lui, dopo poco, è andato via. Un gesto che Nicole non gli ha perdonato, come ha dimostrato poi in studio: “Non ho mai pensato che tu fossi immaturo, ma oggi lo penso, – ha tuonato la ragazza – e penso che tu abbia poca intelligenza emotiva, perché una volta che sono in crisi avrei voluto un minimo di conforto, un abbraccio. Sei anche stato poco rispettoso… Io non ti piaccio minimamente dopo quello che ho visto. Tu con Martina hai un comportamento totalmente differente.” Flavio si è allora scusato ma lei non gli ha neppure dato modo di finire il suo discorso, perché ha lasciato lo studio. Il tronista l’ha rincorsa mentre in studio Ciro Solimeno ha chiesto di intervenire. Maria De Filippi ha creduto fosse per fermare Nicole, magari interessato a lei, ma il tronista si è invece schierato dalla parte di Flavio, trovando ingiusto il comportamento della corteggiatrice.