Nicole, bimba sparita in Molise/ Sospetti del nonno “Non vedo tranquilla mia figlia”

Mattino5, noto programma di Canale 5, è tornato a parlare con il signor Nicola, il nonno della piccola Nicole, la bimba di 5 anni scomparsa per 15 ore qualche giorno fa, nei boschi di Campobasso. “Ho pensato subito a qualcosa di brutto – ha raccontato l’uomo alle telecamere di casa Mediaset – non era un allontanamento volontario”. Dallo studio lo incalzano quindi sul possibile movente del rapimento: “Non so se il mio genero ha qualcosa in sospeso o la famiglia di mio genero, non lo so – ha replicato il nonno della bimba – ti ripeto le stesse cose che ti ho ripetuto ieri mattina. Voleva fare qualche sgarro sulla famiglia sua non lo so…”.

A quel punto ha preso la parola l’inviato di Mattino5, che ha spiegato: “Nicola ha paura che possa accadere qualcosa di peggio nei prossimi giorni…”. Poi il nonno della piccola ha aggiunto: “Ho parlato ieri mattina dieci minuti con mia figlia e lei ripete sempre le stesse cose, cioè che lei non si è allontanata stava a casa e che Nicole ha saltato la finestra da sola ma a me rimane sempre quel dubbio strano. Mia figlia potrebbe sapere qualcosa, nasconde? Non lo se nasconde qualcosa, mi sembra sincera ma non li vedo tranquilli”.

NICOLE, BIMBA SPARITA DA CAMPOBASSO: “IL PADRE NON E’ PIU’ USCITRO DI CASA”

Quindi ancora l’inviato: “Il babbo della bimba, da quando è successo il fatto, non è più uscito di casa e non è più andato a lavoro”, Nicola ha commentato: “Non lo so, si son rinchiusi dentro, bho”. E ancora: “Nonno Nicola – ha spiegato l’inviato di Mattino5 – mi ha detto di andare a casa e suonare, io ci sono andato, il padre della bimba ha guardato dalla spioncino ma non ha aperto”. Il nonno ha concluso: “Perchè non viene davanti alle telecamere a parlare se sa qualcosa, perchè si chiude dentro?”. Il mistero su questa strana sparizione si infittisce…

