Nicole Brancale è la sorella di Serena Brancale, un legame molto speciale tra le due sorelle: "Insieme a Sanremo per nostra madre"

Negli ultimi mesi Serena Brancale è riuscita a ritagliarsi un’importante fetta di popolarità dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Anema e core. Ma tra i segreti della cantante nativa di Bari non possiamo non citare uno dei suoi segreti più intriganti, la sorella Nicole Brancale, con la quale ha un legame davvero speciale. Le due sono infatti salite insieme sul palco dell’Ariston, Serena nei panni di cantante mentre la sorella Nicole ha diretto l’orchestra, di fatto realizzando il più grande sogno della loro compianta madre, volata in cielo troppo presto.

Era una sogno di nostra mamma vedere le sue figlie musiciste insieme su un palco. Mi ero ripromessa di coinvolgerla” ha raccontato in una intervista concessa a La Gazzetta del Mezzogiorno Serena Brancale riguardo alla sorella e alla promessa fatta anni prima. E da quel momento in poi le carriere di Serena e Nicole Brancale hanno preso una nuova direzione, sotto il segno di una buona stella.

Nicole Brancale e il rapporto con Serena Brancale

Amiche ancora prima che sorella, le due Brancale sono unite da un legame davvero molto speciale, reso ancora più solido e forte dopo la drammatica e prematura scomparsa della madre. Intervistata da La Gazzetta del mezzogiorno, Serena Brancale ha provato a raccontare qualcosa in più riguardo alla sorella Nicole, un’artista molto apprezzata nel proprio campo:

“Lei è una musicista classica, poche volte abbiamo collaborato insieme. Una gioia ancora più grande” ha confidato la stessa cantante reduce dal Festival di Sanremo e che da poco si è tuffata anche sul mercato discografico con il tormentone al fianco dell’amica Alessandra Amoroso. E con una certezza in più, la sorella Nicole Brancale, sua grande spalla nell’arco della vita e più che mai adesso.

