Nicole Brancale è la sorella di Serena Brancale: lo speciale traguardo raggiunto

A Sanremo 2025 Serena Brancale e la sorella Nicole Brancale hanno realizzato un grande desiderio, le due sorelle infatti si sono ritrovate insieme sul palco dell’Ariston al Festival. Nicole Brancale ha diretto l’orchestra durante le esibizioni della sorella Serena Brancale con la sua Anema e core. Nicole Brancale insegna al Conservatorio Carlo Gesualdo di Potenza, e dirige appunto orchestre.

Le due sono molto legate, come abbiamo visto anche all’Ariston, e hanno realizzato di aver realizzato il sogno della loro madre, prematuramente scomparsa ma che sognava di vederle insieme: “Se fossi tornata all’Ariston mia mamma voleva che portassi anche mia sorella a dirigere l’orchestra, era un suo desiderio” le parole di Nicole Brancale. Una presenza speciale quella di Nicole Brancale, che ha tenuto il fianco della sorella nei giorni più importanti, quelli della rassegna all’Ariston.

Nicole Brancale e lo speciale traguardo a Sanremo

Per Nicole Brancale la settimana sanremese è stata sicuramente una delle più importanti della sua vita, visto che è riuscita a condividere insieme alla sorella Serena Brancale l’avventura al Festival di Sanremo. Un traguardo speciale, visto che la donna è stata una delle poche presenze femminili come direttrici nel periodo della kermesse ligure condotta da Carlo Conti dall’11 febbraio al 15.

E l’intervista di Serena Brancale di oggi a Domenica In si rivelerà sicuramente utile per nuove rivelazioni riguardo alla famiglia della cantante pugliese, sempre legatissima alla sorella Nicole Brancale. “Ho sentito un sacco di complimenti su di me in questi giorni, anche commenti ironici” ha raccontato di recente Serena Brancale tornando sulle settimane post Festival di Sanremo che ovviamente hanno scatenato opinioni e commenti dopo le performance all’Ariston con la canzone Anema e core.

