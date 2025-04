Nicole Brancale è la sorella della cantante Serena Brancale, cantautrice che abbiamo ammirato all’ultimo Festival di Sanremo e che sarà ospite nella terza puntata della trasmissione Ne Vedremo delle Belle, nuovo format Rai che vede la conduzione di Carlo Conti e Serena sarà protagonista durante l’intervista.

Nicole Brancale nasce a Bari nel 1982 e come la sorella ha una grande passione per la musica, trasmessagli dalla madre, una musicista di origini italo-venezuelane. Il padre di Serena e Nicole è Agostino Brancale ed è un ex giocatore che ha militato – tra le altre cose – anche in club di serie C. Nicole si diploma al Conservatorio di N.Piccinni di Bari.

La sua vita è irrimediabilmente collegata al mondo della musica e la donna è diventata poi insegnante di pianoforte. Oltre a Serena e Nicole c’è un altro fratello di nome Antonio e più piccolo di diversi anni rispetto alle due ed ha ‘solo’ 22 anni. Nicole è molto riservata riguardo la sua vita privata ma sappiamo che è sposata ed è madre di due bambini.

Nicole Brancale e il rapporto con la madre e la sorella Serena, le ultime

Nicole e Serena sono intervenute insieme durante il Festival di Sanremo 2025 e le due si sono raccontate da Silvia Toffanin:

“Ho amato mia sorella fin da piccola anche se di carattere non è facilissima”, poi Serena ha spiegato: “Prima non eravamo cosi unite ma dalla morte di mamma siamo unite tantissimo e ci sentiamo tutti i giorni nonostante la distanza”. Nicole ha raccontato che la madre li univa e gli raccontava facendo da collant nella loro vita.

Ma non solo perchè le due recentemente hanno coronato il sogno della loro vita e – come dichiarato da loro stesse – il sogno della madre. Le due hanno cantato insieme al Festival di Sanremo dove Serena ha visto il suo successo esplodere con il brano ‘Anema e Core’, vero e proprio tormentone di questi giorni. Nicole invece ha diretto l’orchestra e le due hanno suonato quindi insieme.

Serena Brancale ha raccontato di questo sogno al Quotidiano di Puglia dove ha svelato: “Questo sogno parte da nostra madre, lei desiderava che – semmai fossi tornata a Sanremo – sarebbe stata Nicole a dirigere l’orchestra. Vedere due sorelle su quel palco è unico e l’abbiamo dedicato a lei”, ha spiegato la nota cantante.