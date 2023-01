Nicole Cavallo/ “L’abito da sposa di Federica Pellegrini? Con il fiore ha pianto”

Nicole Cavallo: chi è la stilista

Nicole Cavallo, 26 anni, è Ambassador di Nicole Milano, brand di abiti da sposa e da cerimonia. Sui social TikTok e Instagram, dove è seguita da oltre 400 mila follower, condivide trucchi e segreti per il giorno del matrimonio. Nicole è figlia d’arte: la madre Alessandra Rinaudo è stilista bridal e il padre Carlo Cavallo è stato managing director per l’Europa meridionale di Pronovias. “Sono cresciuta in questo mondo. A volte è stata anche una forzatura: i miei hanno aperto l’azienda che erano molto giovani e hanno dovuto arrangiarsi un po’ come potevano, quindi ci portavano dappertutto. Dopo la scuola andavo al negozio o in sartoria. Il mio primo ricordo è proprio lì: foderavo i bottoni degli abiti da sposa. Questo lavoro ti sceglie, com’era successo a mia madre”, ha detto al Corriere della Sera. Nei mesi scorsi Nicole Cavallo ha vestito due delle spose più attese del 2022: Federica Pellegrini e Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs.

Nicole Cavallo: gli abiti da sposa di Federica Pellegrini e Nicole Daza

È stata Nicole Cavallo a contattare Federica Pellegrini: “Non ci conoscevamo, ho letto che si sposava e le ho scritto. Lei mi ha detto subito “va bene”. Ha scelto al primo appuntamento: in tre ore avevamo concluso. È stato tutto molto naturale, ma grazie a lei. Siamo partite da una base e l’abbiamo personalizzata, abbiamo fatto subito uno schizzo del vestito con la mia designer e lei non ha mai cambiato idea su nulla”, ha svelato al Corriere della Sera. Immancabile la domanda sul fiore che la campionessa di nuoto sfoggiava in testa il giorno del suo matrimonio, che ha destato qualche critica: “Lei indossava l’abito ed era già convinta, ma le mancava un guizzo. Una mia bridal stylist afferra questo fiore e glielo mette in testa. In quel momento lei piange. Quel fiore rappresentava una parte della sua personalità: lei è estrosa, originale”. Anche con Nicole Daza, moglie dell’uomo più veloce al mondo Marcell Jacobs, no è stato difficile trovare l’abito giusto: “Nicole ha gusti molti diversi da Federica, ma è diretta e decisa. Con entrambe ho fatto zero fatica, molto meno che con spose non famose, perché sapevano cosa volevano”.

