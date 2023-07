Nicole, chi è la moglie di Andrea Purgatori/ I figli del giornalista Edoardo, Ludovico e Victoria

È morto Andrea Purgatori: la sua vita privata, l’ex moglie e i figli

La notizia è arrivata nelle ultime ore come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del giornalismo, della televisione e della cultura. È morto a 70 anni Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore, saggista e autore classe 1953, per una breve malattia fulminante. La notizia è stata data all’Ansa dai figli e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Proprio la famiglia è stata una componente fondamentale nella vita di Purgatori, dai figli alla ex moglie, con cui ha condiviso una lunga storia d’amore per poi separarsi.

Non si conoscono sufficienti informazioni sulla sua vita privata, conservata nella privacy e a tutela delle persone per lui più importanti. Sappiamo però che si è sposato nel 1992 presso Coira, in Svizzera, con Nicole. Con lei ha condiviso la passione per la cultura, essendo una storica dell’arte, di origine tedesca. Il loro matrimonio è poi culminato con la separazione. Purgatori aveva tre figli: Edoardo, Ludovico e Victoria.

Andrea Purgatori, una carriera spinta dalla sete di conoscenza e di verità

Andrea Purgatori è stato un simbolo del giornalismo italiano e la sua innata passione e il desiderio di conoscenza e verità, anche circa i casi più oscuri della cronaca italiana di ieri e di oggi, erano noti a tutti. Per anni è stato inviato del Corriere della Sera, dove si è occupato di terrorismo, intelligence e criminalità e si è dedicato a reportage e inchieste sugli anni di piombo, sullo stragismo, sul caso Moro e sulla strage di Ustica.

Negli anni si è affermato anche come presentatore televisivo, conducente su Lat7 Atlantide. Inoltre, è stato anche docente di sceneggiatura, consigliere degli autori, e tra i suoi ultimi lavori vi è la partecipazione alla docu-serie Netflix Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi.

