Nicole, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne/ “Cerco l’amore eterno, quello da favola”

Nicole, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età e lavoro

Uomini e Donne ha una nuova tronista. Lei si chiama Nicole, ha 29 anni e viene da Roma. Nel video di presentazione pubblicato su Witty Tv la nuova tronista si presenta, spiegando subito di avere una grandissima passione per sport come arrampicata oltre che per i motori. Racconta di vivere a pochi passi dai genitori con i quali ha un ottimo rapporto: “Papà è un bonaccione e io ho preso questo lato da lui. Da mamma ho preso la passione per la cucina”, racconta Nicole.

Nicole è account manager presso un’azienda di informatica e cura la parte social marketing di un ristorante di Roma: “In pratica non mi fermo mai, – spiega – la mia vita è molto frenetica, giro come una trottola e questo mi piace tanto”.

Nicole, nuova tronista di Uomini e Donne: “Ecco l’uomo che cerco”

Nicole, la nuova tronista di Uomini e Donne, dopo essersi presentata spiega come deve essere un uomo per conquistare il suo cuore: “Non cerco caratteristiche speciali in un uomo, però ci sono alcune cose che non tollero: i bugiardi, i presuntuosi, i maleducati.” E sull’argomento continua raccontando di avere un grande sogno: “Non ho un prototipo di uomo, sicuramente cerco un uomo che sia educato e sul quale possa fare affidamento. Io sono l’eterna romanticona, quindi sogno l’amore eterno perché è quello che ho vissuto nella mia famiglia e vorrei averlo anch’io, un amore da favola”. Riuscirà a trovare questo grande amore proprio nello studio di Uomini e Donne?

