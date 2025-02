Serena Brancale e la sorella Nicole hanno realizzato il sogno più grande della loro mamma, quello di essere insieme al Festival di Sanremo 2025, ognuna con un ruolo diverso. La cantante si è presentata con la sua “Anima e core” facendo ballare tutto il pubblico, mentre la sorella Nicole Brancale ha diretto l’orchestra per lei. Un momento di orgoglio e di grande commozione dove anche la famiglia si è in qualche modo ritrovata tutta insieme per perseguire un unico obiettivo.

Significato testo "Anema e Core" di Serena Brancale/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

Ad annunciare questa splendida notizia era stata proprio Serena Brancale sui suoi social prima di Sanremo 2025. Qui, aveva scritto ai suoi fan che si sarebbe esibita nella sua prima volta con la sorella. Come ha riportato anche Repubblica, sono state scattate numerose foto delle due sorelle Brancale, entrambe con un diploma al Conservatorio in due specializzazioni diverse. Alcune immagini le ritraggono mentre di abbracciano, fiere di questo traguardo straordinario sul palco dell’Ariston. Durante la prima serata di Sanremo 2025, Carlo Conti ha esordito con: “Dirige l’orchestra il maestro Nicole Brancale“, precisando il desiderio della donna di essere chiamata con il nome maschile.

Serena Brancale con Anema e core a Sanremo 2025/ "E' una bomba", ma la sua performance divide...

Serena Brancale, la sorella Nicole era una bambina prodigio: a soli sette anni la borsa di studio che le ha cambiato la vita

Chi è Nicole, la sorella di Serena Brancale? Classe 1982, coltiva una grande passione per la musica sin da quando era piccola. A soli sette anni è diventata una “bambina prodigio“, vincendo addirittura una borsa di studio nazionale che le ha poi permesso di studiare al Conservatorio e diplomarsi con il massimo dei voti a Bari, presso il Niccolò Piccinni. Da quel momento la sua carriera è decollata e si è esibita al pianoforte (materia che ha studiato) in numerosi eventi importanti sia in Italia che all’estero.

Dario Morello, chi è il fidanzato di Serena Brancale? Pugile famosissimo/ Nuova fiamma dopo Walter Ricci

La sorella di Serena Brancale è anche una docente di pianoforte a Potenza, al Conservatorio Carlo Gesualdo, dove insegna ormai da due anni ai giovani allievi che vogliono imparare questo meraviglioso strumento. Sulla sua vita privata, tutto tace, come spesso accade per i grandi musicisti che tendenzialmente cercano di tenersi lontani dal mondo del gossip. A quanto si apprende, invece, il legame con la sorella è fortissimo, e del resto lo abbiamo visto sul palco di Sanremo 2025, dove hanno regalato una grande soddisfazione ai loro genitori e in particolare alla mamma, che sognava di vederle insieme nella kermesse più famosa del nostro Paese.