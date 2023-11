Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris: frecciatina al veleno/ “Quando raccontate le storie, non…”

Nicole Conte contro Letizia Petris

Nicole Conte e Letizia Petris sono state le protagoniste della scorsa puntata del Grande Fratello 2023. Nicole è l’ex fidanzata di Letizia e, negli scorsi giorni, ha pubblicato un lungo post in cui ha svelato alcuni dettagli della storia vissuta con la Petris e durata fino al 2021. A distanza di giorni, Nicole, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia con una frase che, a detta del popolo del web, sembrerebbe essere una frecciatina indiretta a Letizia che, nella casa di Cinecittà, non ha nascosto la propria delusione per le parole dette dall’ex fidanzata.

“Quando raccontate le storie, non saltate le parti dove avete fatto schifo”, ha scritto Nicole. Nessun riferimento diretto a Letizia che, nella casa, dopo un primo momento di sfogo, ha cercato di evitare l’argomento che, tuttavia, potrebbe essere nuovamente affrontato nel corso della nuova puntata.

La replica di Letizia Petris all’ex fidanzata Nicole

“Ma dato che non è la prima volta che nomina la nostra relazione facendola passare come una relazione finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre, anche no. La nostra relazione è cominciata nel 2018 con grossissime difficoltà perché i suoi genitori non accettavano la cosa – questo è vero – ma si è protratta per tre anni durante i quali lei ha avuto un sacco di altre relazioni in contemporanea”, le parole scritte in un post su Instagram da Nicole.

“Mi sono fatta odiare da lei. Lei enfatizza molte cose. Sono certa di alcuni miei pensieri. È veramente squallido che lei mi possa far sentire in colpa. Io ho raccontato la nostra storia “, la replica di Letizia.













