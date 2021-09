Nicole Daza, Anthony e Meghan, compagna e figli Marcell Jacobs/ “Ci sposeremo “

Nicole Daza è la compagna di Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. Un grande amore quello che lega la 28enne di origini sudamericane all’atleta nato ad El Paso, Texas, da madre italiana e padre americano. L’incontro tra i due è avvenuto circa quattro anni fa in una discoteca. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi, visto che Nicole e Marcell non si sono più lasciati. Anzi ben presto sono diventati genitori di due splendidi bambini: Meghan, 9 mesi, e Anthony, due anni. Un amore passionale e travolgente tra i due che sono prossimi alle nozze. Quando? Non è dato saperlo stando a quanto dichiarato proprio da Nicole dalle pagine di Vanity Fair. “L’anello non c’è ancora” – ha precisato la fidanzata di Marcell Jacobs durante le Olimpiadi di Tokyo 2021.

La vittoria della medaglia d’oro di Marcell Jacobs a Tokyo ha travolto anche la vita di Nicole Daza che, improvvisamente, è stata investita da una grandissima popolarità. Sui social in tantissimi le hanno scritto messaggi di affetto a cui Nicole ha risposto quasi sempre. “Su Instagram mi scrivono “dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna”, io rispondo ridendo” – precisa la Daza che però aggiunge – “direi, però, che un po’ mia lo è. Sono stata vicino alle sue cadute, e ora è una vittoria per tutti noi, per noi che gli stiamo accanto ogni giorno. Ho imparato che un atleta ha bisogno di serenità, di pace, io spero di trasmettergliela. So che in famiglia lui si sente tranquillo e questo è fondamentale”.

Nicole Daza e Marcell Jacobs matrimonio in arrivo?

Nicole Daza e l’amore per Marcell Jacobs. La 28enne sudamericana ha ricordato il primo incontro con l’atleta: “a Milano in discoteca, era il dicembre 2017, ed è stato amore a prima vista. All’epoca lui viveva a Gorizia, io a Novi Ligure. Ci siamo così conosciuti via telefono, a distanza, e questo ha rafforzato tutto. Il resto è arrivato in un attimo, senza guardarci indietro”. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi che da quel momento non si sono mai separati. Un grande amore anche se non sono mancati i momenti difficili legati principalmente all’attività del compagna.

“C’è tanta fatica, tanto impegno, chi dice altro mi fa solo ridere” – ha sottolineato Nicole confessando – “l’ho visto davvero provato. Gli atleti subiscono infortuni, e poi quando magari sei fisicamente pronto, non lo sei dentro. Da quando Marcell ha iniziato a lavorare con un mental coach è cambiato tanto, è più tranquillo, e questo ti porta ad avere grandi soddisfazioni. Io prima di stare con lui di questo mondo non sapevo nulla, nemmeno dell’atletica”. Infine impossible non parlare del tanto atteso matrimonio: “la proposta con l’anello non c’è stata, ma prima che partisse l’abbiamo detto con anticipo ai nostri familiari, in modo che potessero prepararsi, anche i parenti americani. Ci sposeremo l’anno prossimo. E la proposta sicuramente arriverà a breve”.



