Nicole Daza, compagna e figli Marcell Jacobs/ Matrimonio nel 2022: “Futuro insieme”

Nicole Daza e i figli rappresentano una parte fondamentale della vita di Marcell Jacobs, medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020 nei 100 metri (successo poi bissato con i suoi compagni di staffetta nella 4×100). La coppia racconta ai microfoni di “Verissimo” la propria storia d’amore, che nel 2022 sarà impreziosita da un momento emotivamente molto intenso: i due si sposeranno e si prometteranno amore eterno. La proposta di matrimonio è giunta a distanza di tre anni dal loro primo incontro, avvenuto nel 2018: è stato subito colpo di fulmine e, da quell’istante, non si sono più lasciati.

Marcell Jacobs/ Programmi futuri e il sogno del record: a chi fa polemiche…

La ragazza, originaria di Roma, lavorava come dipendente all’outlet di Serravalle Scrivia e ha già reso padre due volte Marcell Jacobs: nel 2019 è nato il piccolo Anthony, nel 2020 è venuta alla luce, invece, Meghan. L’azzurro dell’atletica era però già papà, in quanto a soli diciannove anni aveva avuto un altro bambino, Jeremy, da una relazione poi finita. Tornando a Nicole, è altresì noto che ha una sorella di nome Francesca, anche lei fidanzata e mamma di due bambini, e che recentemente si è trasferita a Roma per rimanere accanto al suo compagno e crescere i figli.

Lamont Jacobs, papà di Marcell Jacobs/ Il rapporto tormentato

NICOLE DAZA E I FIGLI: LA VITA DI MARCELL JACOBS È COLMA D’AMORE

L’olimpionico Marcell Jacobs, pertanto, ha una vita colma d’amore: quello della compagna Nicole Daza e quello dei suoi figli. Le nozze rappresentano la classica ciliegina sulla torta e la stessa futura sposa non sta più nella pelle, come ha recentemente dichiarato a Fanpage.it: “Non avevo mai conosciuto un uomo così, del quale mi fidassi al 100 per cento, perché di Marcell mi fido ad occhi chiusi. Questo mi ha spinto ad aspettare il momento per poter costruire un futuro con lui. È un ragazzo molto giovane, bello. Parlando si può dire di tutto, ma lui, invece, ogni cosa che ha detto poi l’ha fatta davvero”.

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi esclusi da Atleta dell’anno/ Azzurri out da top 10

Per dovere di cronaca, va ricordato come in tempi non sospetti l’ex fidanzata di Jacobs, Renata Erika, abbia più volte lamentato l’assenza dell’atleta nella vita di suo figlio Jeremy: su Instagram, quest’estate, la donna ha scritto che, rientrato da Tokyo, il velocista non ha portato il ragazzino in vacanza con lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA