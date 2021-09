Nicole Daza, compagna e figli Marcell Jacobs/ “Mi fido ad occhi chiusi di lui”

Nicole Daza, Antony e Megan sono i figli di Marcell Jacobs, il velocista campione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Dopo le Olimpiadi il velocista è stato travolto da una grandissima popolarità che ha coinvolto anche la compagna Nicole Daza da cui ha avuto due splendidi figli: Anthony e Megan. Un grande amore quello nato tra il vincitore della medaglia d’oro a Tokyo 2021 nei 100 metri in 9.80 che stanno insieme da tantissimi anni. La compagna, intervistata da Fanpage.it, ha rivelato che presto i due si sposeranno, anche se ancora manca la proposta ufficiale.

“Quando eravamo a Cancun in vacanza, per scherzare eravamo in stanza parlando tra noi e lui mi dice: “dai amore, simuliamo la proposta, vediamo come la prendi”. Neanche il tempo di finire la frase e io sono scoppiata a piangere, mi emoziono subito, non sono riuscita a trattenermi. Ma penso che quella vera arriverà a breve. Il 26 è il suo compleanno e ci sarà tutta la nostra famiglia, penso che lì farà qualcosa, credo che aspetti un momento giusto e quello potrebbe essere il più idoneo” – ha rivelato la donna a Fanpage.it.

Nicole Daza: “Marcell Jacobs? La nostra relazione si è basata sulla fiducia”

Nicole Daza e Marcell Jacobs sono più innamorati che mai. Una relazione basata sulla fiducia come ha precisato la donna a Fanpage.it delineando il profilo di un uomo attento, presente e premuroso. “Non avevo mai conosciuto un uomo così, del quale mi fidassi al 100 %, perché di Marcell mi fido ad occhi chiusi, questo mi ha spinto ad aspettare il momento per poter costruire un futuro con lui” – ha confessato Nicole – “lui è un ragazzo molto giovane, bello e parlando si può dire di tutto, ma lui invece ogni cosa che ha detto, poi, l’ha fatta davvero, vedendo questa corrispondenza nel tempo, anche la distanza alla fine è diventata nulla”.

Quella distanza oggi è stata annullata visto che Nicole per amore ha rinunciato al suo lavoro e ha cambiato città. “L’amore che provo tuttora e che provavo all’inizio è sempre stato molto solido, sicuro, da entrambe le parti” – ha detto la donna che parlando di Marcell ha aggiunto – “è una persona fantastica, hanno tutti cambiato idea. Ma poco mi importava, sono sempre stata una ragazza decisa a seguire le mie sensazioni: se una persona mi piace e ricevo a pelle buoni segnali, una buona energia e mi sento bene, so che è la strada giusta. Ed è quella che ho scelto”.



