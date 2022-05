Nicole Daza, compagna Marcell Jacobs/ “Abbiamo condiviso successi e cadute”

Nicole Daza sempre al fianco di Marcell Jacobs: “Condividiamo tutto”

Nicole Daza è la compagna del famoso atleta olimpico Marcell Jacobs. La nota fashion girl ed influencer attualmente vive a Roma, dopo essersi trasferita in Italia dall’Ecuador. Nonostante sia ancora giovane, Nicole vive l’amore con la sua dolce metà in maniera totalizzante. Sono davvero tante, infatti, le esperienze che ha condiviso col suo compagno nel corso di questi anni: “Fin dal primo istante in cui ci siamo messi insieme abbiamo condiviso tutto. Cose belle e brutte, successi e cadute, da cui ogni volta lui è tornato più forte”, ha raccontato orgogliosa in una recente intervista.

Nicole Daza ha seguito passo dopo il suo grande amore ed è sempre rimasta al suo fianco. Ad un certo punto della loro relazione, ha persino deciso di trasferirsi con lui a Roma. Della sua vita privata non abbiamo molte informazioni, ma è certo che anche lei ama lo sport e mantenersi in forma.

Nicole Daza: “Importante prendersi cura di sé”

In una bella chiacchierata con i giornalisti de La Gazzetta dello Sport, Nicole Daza aveva spiegato l’importanza di prendersi cura del proprio corpo e di lavorare quotidianamente al proprio benessere. “Con il tempo ho imparato quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo per sentirsi bene con se stessi”, ha raccontato. Innamorata dello sport, ma anche della sua famiglia e dei viaggi. Come si evince dal suo profilo Instagram, sono davvero tante le avventure che ha condiviso col suo grande amore Marcell Jacobs e coi suoi due figli, Anthony e Megan.

