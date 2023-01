Nicole Daza, moglie Marcell Jacobs: dal successo a Ballando al triste annuncio/ “Ciao Papà, grazie…”

Nicole Daza è principalmente nota per essere l’attuale compagna del campione olimpico Marcell Jacobs, con il quale vive una grande storia d’amore dal 2018 coronata dal matrimonio lo scorso settembre. La modella di origini colombiane è cresciuta a Novi Ligure ma attualmente vive a Roma con suo marito e loro due figli.

Nicole Daza è impegnata professionalmente come modella e influencer, di recente ha avuto modo di mettersi in evidenza grazie ad una magistrale partecipazione a Ballando con le stelle. In occasione delle semifinali del programma, è stata invitata con Marcell Jacobs a partecipare alla serata dedicata a Ballerini per una notte. La performance è stata applaudita da tutti i giudici, colpendo in particolar modo anche l’opinione degli spettatori sia per la bellezza che per la bravura.

Nicole Daza, la scomparsa del padre dopo l’esperienza a ballando

Nicole Daza non ha avuto la possibilità di godersi a pieno la felicità e la soddisfazione per il successo a Ballando con le stelle. Pochi giorni dopo l’esperienza televisiva ha infatti dovuto affrontare la tragica morte del padre. Proprio la modella ha dato il triste annuncio tramite il suo profilo Instagram, con una splendida foto arricchita con parole cariche d’amore.Nicole Daza ha salutato il padre con un toccante addio su Instagram: “Ciao papà, grazie per avermi dato la vita. Voglio ricordarti così.” Questa la didascalia posta alla foto che la ritrae proprio in compagnia del genitore, in occasione del suo matrimonio. “Sarai il mio angelo custode”, continua nel post, chiudendo con un tenero ed emozionante “Ti amo“.

