Nicole Daza, è morto il papà della moglie di Marcell Jacobs/ Il tragico annuncio: “Sarai il mio angelo”

Grave lutto per Nicole Daza: è morto il suo papà

Tragico lutto per Nicole Daza. La moglie del campione olimpico azzurro Marcell Jacobs ha comunicato con un post pubblicato su Instagram la morte del suo papà. A corredo di una foto scattata durante il suo matrimonio celebrato il 17 settembre in cui Nicole sorride al suo papà che la tiene per mano, c’è un commovente messaggio in cui lo saluta per l’ultima volta: “Ciao papà, grazie per avermi dato la vita. Voglio ricordarti così, vola più in alto che puoi. Sarai il mio angelo custode, ti amo”.

La notizia della morte del papà di Nicole Daza arriva pochi mesi dopo il bellissimo giorno delle sue nozze con Marcell Jacobs, un giorno che d’altronde non era stato scelto per caso ma che era proprio legato all’uomo che le ha dato la vita.

Nicole Daza e il regalo fatto al suo papà per le nozze

È stata proprio Nicole Daza, durante l’intervista rilasciata a Verissimo al fianco di suo marito Marcell subito dopo le nozze, a raccontare cosa si nasconde dietro la data scelta per il lieto evento. “Mio padre ha compiuto 60 anni e gli ho voluto fare questo regalo”, aveva detto a Verissimo, spiegando che il 17 dicembre è anche il giorno in cui a casa Daza si festeggia sia il compleanno del papà che il suo.

Intanto sotto il triste post pubblicato su Instagram sono tanti i commenti di amici e conoscenti noti che hanno voluto lasciare un pensiero di cordoglio. Il primo però è proprio quello di suo marito Marcell che ha commentato il toccante addio di Nicole con una serie di cuori rossi spezzati a metà.

