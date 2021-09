Nicole Daza e Renata Erika, compagna ed ex di Marcell Jacobs/ Matrimonio in arrivo…

Nicole Daza e Renata Erika sono la compagna ed ex moglie di Marcell Jacobs, il velocista campione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, Marcell ha ritrovato la serenità tra le braccia della bellissima Nicole che presto diventerà sua moglie. La proposta di matrimonio era nell’aria e proprio in questi giorni il velocista ha sorpreso la sua amata. “Ci sposeremo l’anno prossimo, il giorno del compleanno di Nicole” aveva promesso il campione senza però fare la proposta di matrimonio a Nicole. Dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, il campione ha mantenuto la promessa chiedendo la mano della sua amata nel giorno del suo 27esimo compleanno.

VOGLIO ESSERE UN MAGO, 2a PUNTATA/ Diretta streaming: gli Abisso Blu alla prova

Durante una festa privata ed esclusiva, Marcell Jacobs tra i fuochi d’artificio ha chiesto la mano di Nicole Daza. “Mi sposi?” ha domandato il campione con tanto di anello di promessa di matrimonio. Una proposta che la bella Nicola attendeva da tempo e a cui ha detto immediatamente si. Del resto la loro storia, come tutte, ha avuto momenti up & down come ha rivelato proprio la donna a Vanity Fair: “tanta fatica, tanto impegno, chi dice altro mi fa solo ridere. L’ho visto davvero provato. Gli atleti subiscono infortuni, e poi quando magari sei fisicamente pronto, non lo sei dentro. Da quando Marcell ha iniziato a lavorare con un mental coach è cambiato tanto, è più tranquillo, e questo ti porta ad avere grandi soddisfazioni. Io prima di stare con lui di questo mondo non sapevo nulla, nemmeno dell’atletica. Adesso so che anche una parola detta al momento sbagliato può sconvolgere il tutto”.

Angelo Russo/ "Io al Grande Fratello Vip? Ci andrei", e sulla moglie Laura Belluardo…

Marcell Jacobs e l’ex moglie Renata Erika: le accuse sui social

Prima di incontrare Nicole Daza, Marcell Jacobs è stato sposato con Renata Erika, la madre del suo primo figlio Jeremy. Con la donna i rapporti oggi non sono proprio ottimi e lo si evince dai messaggi che la donna ha pubblicato sui social. “Siamo fieri del tuo risultato CAMPIONE DEL MONDO! Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai” – ha scritto in occasione della vittoria dell’ex marito a Tokyo 2021. Una sorta di appello che però non ha avuto alcun riscontro da parte dell’atleta che non ha replicato.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, NOMINATI E PAGELLE/ Cipriani e la proposta al fidanzato

Successivamente la donna è tornata nuovamente sui social scrivendo: “per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo” a conferma che i rapporti tra i due ex sono conflittuali da tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA