Nicole Daza, fidanzata Marcell Jacobs/ “Penso mi chiederà di sposarlo a settembre…”

Nicole Daza, fidanzata di Marcell Jacobs, è intervenuta nella mattinata di oggi, martedì 3 agosto 2021, ai microfoni di “Morning News”, trasmissione di Canale 5. La giovane, in collegamento audiovisivo con il salotto tv di Mediaset, ha raccontato le sue emozioni successive alla conquista della medaglia d’oro da parte della sua dolce età, che ha compiuto un’impresa straordinaria, regalando all’Italia un primato olimpico nella gara regina assoluta del palinsesto dell’atletica leggera nella rassegna a cinque cerchi.

Inevitabilmente, la popolarità ha finito per travolgere anche lei, tanto che ieri “ho finito alle 18 di fare intervista, avevo la testa che mi scoppiava”. Marcell è padre di tre figli, due dei quali frutto del suo amore con Nicole, che ha sottolineato che, nonostante si pensi che essere la compagna di un campione non debba essere facile, loro in realtà siano molto giovani e abbiano voluto creare subito famiglia: “Siamo una bella coppia, affiatata, ce la facciamo. Sono piena di gioia, contentissima, ma dopo la conquista del titolo olimpico non sono ancora uscita di casa, non ci sono riuscita”.

NICOLE DAZA, FIDANZATA DI MARCELL JACOBS: “LE NOZZE? MI ASPETTO LA PROPOSTA A SETTEMBRE”

Marcell Jacobs ha annunciato che sposerà la sua Nicole Daza e, dunque, immancabilmente alla giovane è stato richiesto quando si aspetta di ricevere la proposta nuziale da parte dell’azzurro: “Penso che in qualsiasi momento me lo chieda, sarà fantastico, emozionantissimo – ha risposto –. A settembre andremo in vacanza insieme in Messico e penso che la proposta arriverà in quel momento, visto che è anche il mio compleanno…”.

Un bellissimo regalo, per un momento molto atteso, nel quale “dovrò essere protagonista. Mi immagino con indosso un abito bianco e tantissimi brillantini, dovrò risplendere”. Infine, un quesito sul Marcell uomo: c’è mai stato un momento in cui ha pensato di mollare tutto? “No, mai. Ha avuto infortuni pesanti in passato, ma ha sempre tenuto duro, rialzandosi ogni volta. Qualche mese fa un piccolo infortunio non l’ha lasciato gareggiare al Golden Gala e lui ha sofferto molto, ma si è ripreso”.

