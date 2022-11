Nicole Daza, moglie Marcell Jacobs/ Lui: “ci capiamo al solo sguardo”

Nicole Daza e Marcell Jacobs, il matrimonio sul Lago di Garda

Nicole Daza è la moglie di Marcell Jacobs. Un grande amore quello nato tra il campione olimpico ed europeo dei 100 metri e la compagna che si uniti in matrimonio il 17 settembre 2022 con una bellissima cerimonia celebrata nella splendida villa di Gabriele D’Annunzio, nei pressi del Lago di Garda. Una cerimonia a cui hanno partecipato circa 170 invitati pronti a celebrare un giorno indimenticabile. Proprio il campione olimpico ricordando il giorno del matrimonio ha raccontato negli studi di Verissimo: “ero parecchio emozionato, in gara ho imparato a gestire le emozioni ma quella del matrimonio è un’emozione nuova, unica. Abbiamo vissuto momenti bellissimi quel giorno, li ricorderò per tutta la vita. Io ho trovato una moglie fantastica, mi supporta sempre in tutto, mi ha regalato due splendidi bambini, so che stare vicino a me non è facile”.

Una gioia immensa, anche se Marcell non ha potuto condividerla con il padre grande assente alla cerimonia di nozze. “Mio padre non è venuto e va bene così. Da quello che mi è stato detto, perché ultimamente l’ho sentito poco, sta vivendo un momento tutto suo, sta cercando un suo equilibrio, e non voglio cercare di fargli pesare questa cosa. Ho voluto rispettare la sua decisione, mi avrebbe fatto piacere averlo ma rispetto le decisioni di tutti. C’erano gli zii e la nonna dall’America e mi è bastato questo” – ha raccontato il campione.

Nicole Daza e Marcell Jacobs sono più innamorati che mai. Dopo il matrimonio prosegue a gonfie vele la loro unione anche se il campione olimpico ha rivelato: “non è facile starmi affianco. Ma lei ci riesce benissimo, ormai abbiamo una complicità tale che ci capiamo al solo sguardo”. Tra loro c’è anche una grandissima intesa e complicità fisica come hanno rivelato a Le Iene. Proprio la modella ha raccontato: “perché sono molto precisa”, mentre il campione ha detto di essere molto attratto dal seno della compagna, mentre Nicole ha una predilezione per il lato b del marito.

Alla domanda “quante volte alla settimana fanno sesso”, Marcell ha confessato: “non è mai regolare, dipende se è da tanto che non la vedo”. Non solo, i due hanno poi raccontato il posto più strano dove l’hanno fatto: “in treno, una sveltina”.











