Nicole Daza moglie Marcell Jacobs/ “Partecipare a Ballando con le Stelle? Perché no…”

Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 28 novembre 2022. I due si sono esibiti come ballerini per una notte sabato sera a “Ballando con le Stelle” e oggi la donna ha rivelato in diretta tv: “Partecipare in futuro al programma come concorrenti? Perché no? È stato molto divertente, eravamo in simbiosi e ci siamo proprio divertiti!”.

Mandando un messaggio al suo coniuge, Nicole Daza ha asserito: “Voglio dirgli che lo amo tantissimo e che lo ringrazio per ogni cosa che fa per noi tutti i giorni. Lui è spesso fuori, non è molto presente, ma quando è casa lo è al cento per cento”.

Nicole Daza, a “Storie Italiane”, ha ricordato l’istante in cui lei conobbe l’uomo della sua vita: “Conobbi Marcell Jacobs il 23 dicembre 2017. La sera sono entrata in discoteca e appena ho visto Marcell ho detto dentro di me… ‘Mamma mia, da dove è uscito?’. Sono una persona che all’inizio non dà molta confidenza, dunque lo guardavo, ma stavo sulle mie. Lui è stato colpito dal mio atteggiamento: gli sguardi si sono incrociati più volte, lui si è avvicinato, abbiamo chiacchierato e da lì è partito tutto. Il nostro primo appuntamento? Ci siamo visti due giorni dopo al compleanno di mia sorella. Sembrava ci conoscessimo da tempo”.

Successivamente, Nicole Daza ha osservato: “Adesso c’è un equilibrio nella nostra vita di coppia, l’ondata di notorietà che l’ha travolto dopo la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 – che ho visto a casa con il nostro piccolo Anthony – ci ha aiutato a uscire rafforzati da questo momento”.

