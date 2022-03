Nicole Di Mario, chi è?/ Da Miss Europe a La pupa e il secchione. Fidanzato? È in cerca dell’amore…

In occasione della puntata d’esordio de “La pupa e il secchione“, per la prima volta condotto da Barbara D’Urso il pubblico ha avuto modo di conoscere i partecipanti a questa edizione. Le “pupe” finora hanno regalato non pochi momenti esilaranti per la loro ignoranza, anche se chi è a casa non ha potuto non farsi la classica domanda: “Ci è o ci fa?“. E’ il caso di Nicole Di Mauro, che ancora non ha conosciuto chi sarà il suo compagno in questa particolare avventura.

In occasione del suo video di presentazione la ragazza ha pronunciato una frase che per lei vuole essere uno stile di vita, oltre che il filo conduttore nel corso di questa esperienza: “Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà”.

Chi è Nicole di Mario de “La pupa e il secchione”: ancora in cerca dell’amore

Nicole è nata il 21 luglio 1995 a Ladispoli, vicino a Roma e ha subito confessato di non avere mai avuto una grande passione per lo studio. Non a caso, si è diplomata con il punteggio di 60+1, ovvero il minimo + 1 punto, che le è stato regalato. Fino ad ora la bellezza è stato uno dei suoi biglietti da visita, che le ha permesso di conquistare nel 2014 il titolo di Miss Europe Continental, in una finale che era stata condotta da Antonio Zequila ed Emanuela Tittocchia.

A “La Pupa e il Secchione” è stata subito ripresa dalla conduttrice per una frase decisamente infelice: “Secchione è solo quello della monnezza”. Terminati gli studi, ha avuto modo di lavorare come modella e indossatrice, attività che ha affiancato ad altre che le hanno permesso di mantenersi come cassiera e segretaria. Stare davanti alle luci dei riflettori è però quello che le piace di più e ora ha l’occasione per farlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA