Nicole Di Mario, La Pupa e il Secchione/ Denis Dosio sceglierà lei o Emy Buono?

Nicole Di Mario ed Emy Buono si contendono Denis Dosio

Nell’ultima puntata de “La Pupa e il Secchione” è stato mostrato il triangolo d’amore formato da Nicole Di Mario, Denis Dosio ed Emy Buono. Quest’ultima ha lanciato il guanto di sfida all’avversaria: “Io sono certa di prendermi Denis Dosio”. Nella puntata in onda questa sera (in prima serata su Italia 1) sono attesi sviluppi in tal senso. In coppia con Ivan Vettoretto, Nicole Di Mario ha sfidato nel finale della terza puntata la coppia formata da Vera Miales e Nicolò Scalfi. Il gioco “Bagno di Cultura” ha decretato come al solito quale coppia doveva abbandonare il programma. L’ex Miss Europe e Ivan Vettoretto sono riusciti ad avere la meglio aggiudicandosi la manche che li permette di proseguire la loro esperienza nel programma condotto da Barbara D’Urso.

Nicole Di Mario, biografia e Instagram

Nicole Di Mario è nata a Ladispoli (Roma) 25 anni fa. Ha una sorella di nome Denise che si è di recente laureata all’Università Cusano. Lei invece, come raccontato nel corso de “La Pupa e il Secchione” si è diplomata con 60+1 al liceo artistico, e il +1 (come dice lei) le è stato “regalato”. Nel 2014 ha vinto il titolo di Miss Europe Continental in una finale condotta da Emanuela Tittocchia e Antonio Zequila, attualmente impegnato a “L’Isola dei Famosi 2022”. Il profilo Instagram di Nicole Di Mario è seguito da oltre 10 mila followers e in questo posta scatti della sua carriera da modella. “Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà” – è questa la citazione che compare nella sua biografia Instagram. L’account è privato.











