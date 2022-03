Nicole Di Mario, La Pupa e il Secchione Show/ Secchione cercasi… nuovo concorrente in arrivo?

Nicole Di Mario, La Pupa e il Secchione Show: la rivalità con Marialaura De Vitis

A La Pupa e il Secchione Show a Nicole Di Mario, la simpatica Miss Europe, e Marialaura De Vitis viene affiancato un secchione. Barbara D’Urso presenta un nuovo secchione, Gianmarco Onestini, già noto al grande pubblico per aver partecipato a diversi reality in Italia e in Spagna. La conduttrice invita il ragazzo al centro dello studio e lo invita a scegliere tra Marialaura e Nicole. Prima di chiamare anche le due pupe, Barbara D’Urso manda in onda una clip in cui emerge la rivalità delle ragazze poiché entrambe vorrebbero essere scelte da Gianmarco che, oltre ad essere un secchione è anche un bel ragazzo. La conduttrice chiama quindi al centro anche le due ragazze e le invita ad esibirsi su un cubo così che Gianmarco possa scegliere la sua preferita. Dopo il ballo, entrambe dovranno sottoporsi a una prova di secchionaggine.

Nicole e Marialaura hanno studiato un argomento durante la settimana. Se Marialaura espone il teorema di Pitagora, Nicole si è preparata un verso di Dante Alighieri. La ragazza ricorda solo poche parole, ma grazie alla sua simpatia fa divertire tuttolo studio. Prima della scelta finale, Gianmarco vuole ballare la bachata con entrambe, per capire se ci sono delle buone vibrazioni. Presi dal momento anche Federico Fashion Style e Soleil Sorgè ballano insieme e, al termine di ambo i balli, la conduttrice chiede ai giudici un parere. Loro vorrebbero che Gianmarco scegliesse Nicole, ma Onestini opta per Marialaura grazie alle vibrazioni sentite con lei durante il ballo.

Un secchione in arrivo per Nicole Di Mario?

Nicole Di Mario rimane l’ultima ragazza disponibile a La Pupa e il Secchione Show, ma Barbara D’Urso ha un secchione anche per lei: Ivan Vettoretto, un programmatore informatico ventunenne di Torino. Ivan si dipinge come un secchione ma, allo stesso tempo, come un ragazzo con passioni quali la moto e la palestra. Il giovane sostiene che, nonostante ami studiare, è importante prendersi cura anche del proprio aspetto. Ivan vorrebbe trovare una pupa sexy, ma che sia capace anche di insegnargli qualcosa. Concluso il video, Barbara D’Urso chiede a Nicole di raggiungerla al centro dello studio e fa il suo ingresso Ivan. La nuova coppia si saluta e Ivan si complimenta con Nicole poiché è molto sexy. La ragazza gli propone quindi di allenarsi insieme in palestra. I due, dato che Ivan è entrato in diretta, sono esonerati sia dallo Zucca Quiz sia dalle nomination, così come l’altra nuova coppia formata da Gianmarco Onestini e Marialaura De Vitis, e proseguono il percorso fino alla prossima puntata.

