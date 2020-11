Nicole e Andrea, Matrimonio a prima vista/ Lei sbotta: “A te non frega niente di me”

Quella composta da Nicole Sonia, contabile milanese di 29 anni, e Andrea Ghiselli, 28 anni, originario di Pesaro che gestisce un ristorante insieme alla sua famiglia, è sicuramente la coppia della nuova edizione di Matrimonio a prima vista che sta facendo più discutere. Le critiche di lui sul fisico di lei continuano a non essere perdonate dal pubblico, ma nella puntata di oggi ci saranno nuove e importanti svolte nel loro rapporto. Finalmente le coppie si riuniscono: i sei protagonisti si rivedono e raccontano come sono andati questi primi giorni di matrimonio. Proprio Nicole racconterà dei primi litigi con Andrea e non mancherà tra le donne anche qualche gelosia per il rispettivo coniuge. Tra Nicole e Andrea sarà il momento di affrontare altri alti e bassi.

Nuova lite per Nicole e Andrea a Matrimonio a prima vista 2020

Nicole e Andrea alternano a Matrimonio a prima vista momenti di grande complicità a momento di scontro e allontanamento. Se lei continua ad essere molto presa, lui appare a tratti insofferente. È per questo che, durante una gita in bosco, i due tornano a litigare e Nicole, in lacrime, dice al marito: “Io ho capito che a te non frega assolutamente niente di me!” I due, poi, si dividono e lei rimane da sola ancora in lacrime. La situazione insomma si complica per la coppia: Andrea sembra sempre più propenso ad ‘allontanarsi’ da Nicole, prima per questioni fisiche, ora anche per incompatibilità caratteriali. C’è ancora speranza per loro? Lo scopriremo nella puntata di Matrimonio a prima vista 2020 di oggi, 10 novembre.



