Nicole e Andrea, Matrimonio a Prima Vista/ Lui: “Non mi piaci!”, il divorzio è certo?

Nicole Soria e Andrea Ghiselli ci hanno dato davvero del filo da storcere e le anticipazioni della puntata di questa sera di Matrimonio a Prima Vista 2020, rivelano che i due arriveranno al divorzio e non solo visto che si parla addirittura di un possibile tradimento di lui con Sitara, la moglie di un’altra coppia del programma di Real Time. Contabile milanese lei, ristoratore lui, i due non si sono mai trovati in realtà e forse è proprio colpa di quest’ultimo non aver dato ossigeno alla fiamma del loro rapporto. Nicole ha provato a mettersi in gioco, anche fisicamente, con Andrea che, invece, ha messo un po’ muro tra loro iniziando proprio dall’attrazione fisica che, dal canto suo, non c’era. In particolare il ristoratore emiliano di 28 anni, ha spesso fatto notare che Nicole, formosa e molto appariscente, non era proprio il suo tipo di donna ideale.

Nicole e Andrea, Matrimonio a Prima Vista Italia 202o, divorzieranno oppure no?

Questo non gli ha impedito di scambiare con lei qualche bacio, soprattutto in viaggio di nozze, ma è stato proprio lì che lui le ha dato sette mandandola un po’ in crisi. Gli esperti gli hanno fatto notare che 7 non è un brutto voto e l’hanno spinta ad andare avanti ma senza molto successo. Il ritorno a casa non ha fatto altro che confermare i loro problemi. Lei lo ha accolto nella sua casa di Milano con tanto di colazione romantica e tazze a tema ma lui si è tirato indietro limitandosi ad un ‘ti voglio bene’ e un bacio sulla guancia. A quel punto è stato evidente che lui si sia tirato indietro solo per evitare che lei si faccia idee sbagliate sul loro futuro. Sulla strada verso la casa di Andrea, il ristoratore lo ha ribadito chiaramente ‘vorrei innamorarsi di te ma l’aspetto fisico mi lascia titubante’. Ancora una volta proprio questo diventa il loro territorio di scontro ed il vaso ormai sembra rotto e mai più riparabile.



