Nicole e Andrea/ Primo bacio a Matrimonio a prima vista, e la luna di miele?

Nicole e Andrea, Matrimonio a Prima Vista, i due si baciano dopo la festa di nozze e…

Chi sono Nicole e Andrea? Una delle coppie di questa edizione di Matrimonio a Prima Vista che tornerà in onda questa sera mostrando la luna di miele degli sposi ‘al buio’ che la scorsa settimana si sono detti sì. Ai tempi del Covid è stato difficile mettere insieme gli sposi e, soprattutto, non è stato possibile avere alle nozze parenti e amici come è accaduto in passato, ma questo non ha rovinato l’emozione del momento e Nicole e Andrea lo sanno bene. I due hanno attirato sin da subito l’attenzione del pubblico del programma e promettono grandi cose anche se spesso le premesse sono poi rimaste deluse in corso d’opera. Con loro sarà diverso?

Nicole e Sonia, luna di miele ad alta tensione?

Nicole Sonia, milanese di 29 anni, e Andrea Ghiselli, originario di Pesaro, 28 anni, si sono detti sì la scorsa settimana mettendo insieme i loro mondi che sembrano molto diversi. lei si occupa di contabilità mentre lui gestisce il ristorante di famiglia, gli stessi esperti hanno rivelato che la loro affinità è al 79% e questo lascia un po’ temere il peggio, sarà davvero la prima coppia a scoppiare? I due si sono incontrati davanti all’altare ma mentre lei, logorroica, ha iniziato a parlare facendo venire dei seri dubbi anche al promesso sposo, quest’ultimo non ha fatto altro che fissarle il seno, quello che ha definito la sua fissazione. A quanto pare il ghiaccio si è sciolto comunque subito dopo quando, dopo la festa, lei si è definita un libro aperto e lui ha avuto subito modo di lanciarsi e baciarla. Le premesse per fare bene ci sono tutte, come sarà vederli questa sera alle prese con la luna di miele?



