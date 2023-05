Nicole e Carlo, grandi novità dopo Uomini e Donne/ Convivenza e presentazioni in famiglia: “Abbiamo deciso…”

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, le novità dopo Uomini e Donne

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo Uomini e Donne. A poche settimane dalla scelta, l’entusiasmo della nuova coppia è alle stelle, al punto che già si pensa alla convivenza. Nicole e Carlo hanno perciò deciso di trascorrere i primi giorni da vera coppia senza separarsi: “Dopo la scelta abbiamo deciso di passare qualche giorno a casa mia”, ha raccontato l’ex tronista alle pagine di Uomini e Donne magazine.

“Subito dopo la puntata siamo stati portati nella suite di un hotel e lì abbiamo deciso di continuare a stare insieme finché possibile”, ha aggiunto Carlo, che ha avuto già modo di conoscere alcuni familiari e amici di Nicole.

Nicole e Carlo, convivenza dopo Uomini e Donne? Lui svela i prossimi progetti

L’ex corteggiatore, invece, non ha ancora avuto modo di fare le presentazioni in famiglia, ma non vede l’ora: “Devo presentarla a tutti. I primi saranno certamente mia madre, mio padre e il mio migliore amico. Spero possa avvenire al più presto”, ha spiegato. Proprio Carlo Alberto ha ammesso di stare così bene con Nicole da avere già parlato con lei di convivenza: “Per adesso cercheremo di venirci incontro, alternandoci: qualche volta andrò io a Roma, altre volte salirà lei a Ravenna. Visto quanto stiamo bene insieme ho anche iniziato a pensare di vivere con lei, anche se è prematuro fare dei passi concreti… però Nicole non mi ha ancora cacciato da casa!”. E ha concluso: “I nostri progetti a breve termine? Riuscire a conciliare le esigenze del lavoro con quella di vederci il più possibile.”

