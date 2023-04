Nicole ed Edoardo: chi sono l’ex fidanzata e il figlio di Alex Britti/ “Sintonia e…”

Nicole, chi è l’ex fidanzata di Alex Britti

Artista sulla cresta dell’onda da tantissimi anni, Alex Britti è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 21 aprile. Della carriera del musicista si sa tutto mentre della sua vita privata ci sono poche, ma fondamentali notizie al riguardo. Da sempre discreto e riservato, Britti ha avuto una compagna, Nicole, di cui si sa davvero poco. Non amante dei riflettori e poco presente sui social, Nicole ha sempre mantenuto un basso profilo rispetto a Britti che, di lei, tuttavia, ha parlato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Vanity Fair.

“Una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Sintonia immediata. Più giovane di me di 22 anni: ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci”, le parole di Britti.

Nicole e Alex Britti: l’amore per il figlio Edoardo

L’amore tra Nicole e Alex Britti è stato coronato dalla nascita del figlio Edoardo di cui entrambi sono follemente innamorati. Un figlio frutto di un amore importante, desiderato e cercato da entrambi come ha raccontato papà Alex parlando di lui ai microfoni di Vanity Fair.

“Lo abbiamo sentito, desiderato, parlato, deciso, cercato, in qualche modo chiamato” aveva raccontato il cantante: “Lui era evidentemente libero, e ci ha risposto subito. Allora l’abbiamo aspettato. Ci è venuto a trovare, ed è stata un’emozione indescrivibile. Ma sono convinto che, anche fosse stato un incidente, l’avrei guardato poi come la cosa più bella del mondo”, aveva aggiunto. Ai microfoni di Serena Bortone, il musicista racconterà altro?

