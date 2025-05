Non solo musica nella vita di Alex Britti, che nel 2017 ha trovato un’altra ragione di vita oltre alla sua amata arte. Nella sua vita, infatti, è entrato il figlio Edoardo, il bambino avuto dalla sua ex fidanzata Nicole, con la quale ha condiviso una bella parte di strada insieme. La donna aveva ben 22 anni in meno di lui ma il loro amore sembrava inarrestabile, tanto che i due hanno deciso di allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè. Nel 2017 è nato Edoardo. Un rapporto splendido quello che Alex Britti ha con il figlio, che a quanto pare sembra pronto a seguire le orme del papà. “Adesso ha 7 anni, quando era più piccolo veniva sempre a togliermi la chitarra elettrica e la strimpellava. Ora pensa più ai videogiochi…” ha rivelato Alex Britti parlando del ragazzo.

Dopo essersi lasciato con Nicole, Alex Britti ha mantenuto un rapporto unico con il figlio Edoardo. “Ho un affidamento condiviso e quando vado a scuola incontro molti altri padri. Mi sono separato prestissimo, portavo mio figlio in vacanza ed è stato sempre tutto molto naturale” ha raccontato. Un bel rapporto, dunque, quello che ha con Edoardo. Ma chi è invece Nicole, l’ex fidanzata di Alex Britti? I due hanno vissuto una storia d’amore durata qualche tempo ma terminata poi due anni dopo la nascita del figlio Edoardo.

“Lei è una ragazza semplice, tra noi c’è stata una sintonia immediata; è più giovane di me di 22 anni ma questo tipo di distanza non è mai stato un peso” ha raccontato il cantante romano. Nonostante il loro amore sia terminato, tra i due resta un rapporto di stima e affetto soprattutto per il bene del figlio Edoardo, un bambino profondamente amato da entrambi.