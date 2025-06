Dal 2013 al 2019 nella vita di Alex Britti c’è stata una donna, che lo ha reso anche papà: si tratta della ex compagna Nicole Pravadelli, originaria di Milano. La ex fidanzata di Alex Britti, che ha vissuto a Roma negli anni della loro relazione, nel 2017 è diventata mamma di Edoardo, il primo e unico figlio dell’artista. Ma chi è la ex fidanzata di Alex Britti? I due si sono conosciuti nel 2013, durante un viaggio in Sardegna: i due, che hanno una differenza di età di ben 22 anni, hanno subito sentito un feeling importante tanto da decidere di cominciare una storia d’amore. Alex Britti, parlando della sua ex, ha spiegato che è “una ragazza semplice, normalissima e sensibile”. Nel 2017 i due sono diventati genitori di Edoardo, un bimbo fortemente voluto che ha cambiato profondamente la vita dell’artista.

Parlando infatti di Edoardo, Alex Britti non ha nascosto che la paternità “gli ha acceso delle valvole”. Due anni più tardi, nel 2019, Alex Britti e Nicole si sono lasciati: la loro storia è finita ma senza risentimento, almeno apparentemente. Di recente, infatti, è stata diffusa la notizia secondo la quale Nicole Pravadelli avrebbe spiato proprio Britti, il suo ex compagno.

Nicole, ex fidanzata di Alex Britti e il figlio: il “caso” spionaggio

Nicole Pravadelli avrebbe spiato Alex Britti, il suo ex compagno, con un dispositivo per il controllo a distanza per bambini. L’apparecchio sarebbe stato installato in casa del cantante dall’ex fidanzata di Alex Britti: l’intento della donna sarebbe stato quello di raccogliere audio e foto della presunta relazione del cantante con un’altra donna. Lo spionaggio a casa di Britti sarebbe avvenuto a partire dal maggio del 2022. Questo con l’obiettivo di ottenere l’affidamento esclusivo del figlio Edoardo, che attualmente ha otto anni: la notizia è stata resa nota solamente di recente ma risalirebbe a diversi anni fa.