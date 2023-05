Nicole Grimaudo, il marito Francesco/ “Abbiamo fatto tutto subito, figlio compreso”

Nicole Grimaudo l’amore per il marito Francesco: le sue parole

Nicole Grimaudo, nota e apprezzata attrice italiana, si è sposata nel 2013 con Francesco giornalista Rai originario di Caltagirone come lei. Di lui non ha svelato il cognome rispettando la sua privacy, ma una vecchia intervista su Io Donna ha raccontato del suo amore: “Cotto e mangiato. In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso.”

E ancora: “Me lo dicevano sempre: “Quando arriverà l’uomo giusto per te lo capirai immediatamente. Avevano ragione. Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito. Lui si chiama Francesco, è un giornalista Rai. Ed è di Caltagirone come me. Questa cosa mi fa molto ridere! Sarà che sono belle e preziose le cose che ci assomigliano. Io e Francesco abbiamo infanzie molto simili, famiglie con gli stessi valori. Con lui mi sento a casa.”

Nicole Grimaudo e l’amore per i figli Pietro e Giulio

Nicole Grimaudo e il giornalista Francesco sono legati da un amore molto forte e longevo. Dal loro legame è nato prima il figlio Pietro. L’attrice, però, ha sempre svelato di non voler lasciare che il primogenito rimasse figlio unico e quando è stato il momento è arrivato anche Giulio.

“ Fratelli. E in uno scatto il senso assoluto della mia vita!” afferma Nicole Grimaudo su una foto social in cui si vedono i suoi bellissimi bambini. Ai microfoni di Io Donna, l’attrice svelata le piccole trasgressioni da neomamma: “La granita. Appena scenderò in Sicilia la prima cosa che farò sarà mangiarne una. Gusto: mandorla tostata“.

