Nicole Grimaudo/ Il marito Francesco e l’amore per i figli: “Il mio senso assoluto”

Nicole Grimaudo oggi a “I Soliti Ignoti” per mettersi in gioco nel programma di Amadeus. Stasera, infatti, proprio dopo la puntata andrà in onda su Rai 1 “Tutta colpa della Fata Morgana”, secondo e ultimo film della quinta stagione del ciclo di commedie Purché finisca bene. Il suo personaggio, Gabriella, è chiamato a fare una scelta, a risolvere un dilemma morale: dare più spazio al suo sogno o all’amore? L’attrice non si è mai trovata ad un bivio così definito. Lei però pensa che in una situazione di quel tipo avrebbe agito come il personaggio che interpreta. «La mia scelta tenderebbe sicuramente a preservare più l’aspetto sentimentale» perché sono gli affetti che «poi ci accompagnano maggiormente nella vita», ha raccontato a TvSerial.

Lei non ha mai dovuto fare questa scelta. Per quanto riguarda, infatti, la sua vita privata, Nicole Grimaudo è felicemente sposata dal 2013 con Francesco, giornalista della Rai anche lui originario di Caltagirone. Un amore che le ha regalato la gioia di diventare mamma.

NICOLE GRIMAUDO E L’AMORE PER LA SUA FAMIGLIA

Nicole Grimaudo è diventata mamma di Pietro, primo figlio nato il 21 marzo 2014. Dopo la nascita del figlio aveva assicurato che non sarebbe rimasto figlio unico, essendo lei la terza di tre sorelle. Poi a far la mamma ci ha preso comunque gusto, infatti in diverse intervista ha dichiarato di aver ridimensionato la sua vita dopo l’arrivo del primogenito. E infatti nel gennaio 2021 è diventata mamma per la seconda volta, di Giulio. Sui social ha pubblicato qualche foto dei figli, in particolare una in cui sono ritratti insieme. «Fratelli. E in uno scatto il senso assoluto della mia vita!», la didascalia scelta per Instagram.

Per quanto riguarda, invece, il marito Francesco è ancor più riservata, tanto che non si sa neppure il cognome. «Ci frequentavamo da bambini poi ci siamo persi di vista, come succede spesso. Ci siamo incontrati al matrimonio di un’amica carissima a Caltagirone, eravamo seduti allo stesso tavolo (..). Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito», aveva raccontato Nicole Grimaudo in un’intervista a Io Donna.

