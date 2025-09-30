Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo ben 19 anni di matrimonio, l'attrice starebbe provando a salvare il loro rapporto dopo la rottura.

Solo pochi mesi fa Nicole Kidman sul suo profilo Instagram, in occasione del loro anniversario, ha pubblicato uno scatto in bianco e nero che la ritrae con il marito Keith Urban. Nella didascalia del post aveva scritto “Buon anniversario amore”, lui aveva commentato con un cuore. Si sono sempre mostrati molto complici e innamorati, le cose però sarebbero cambiate nell’ultimo periodo, sembra infatti che abbiano deciso di prendere due strade diverse. L’addio è arrivato dopo ben 19 anni di matrimonio, erano convolati a nozze nel 2006.

Domenico D’Alterio cancella profili e foto prima del Grande Fratello/ Cosa nasconde il gieffino

Sul sito TMZ si legge che la coppia non vive più insieme dall’inizio dell’estate e che l’attrice in questo delicato periodo ha sempre cercato di mantenere la famiglia unita nonostante la separazione. Dal loro amore sono nate due figlie, la 14enne Faith Margaret e la 17enne Sunday Rose. Una fonte a People ha rivelato che Keith Urban ha comprato una casa a Nashville ed è andato a vivere lì dopo la separazione, l’abitazione però si trova nella stessa città, una scelta fatta sicuramente per restare vicino alle sue figlie. Nicole Kidman in questo difficile momento ha potuto contare sul sostegno e la vicinanza della sorella e di tutta la sua famiglia.

Delitto di Garlasco/ Le ipotesi di Bruzzone: “Sempio sarà rinviato a giudizio e Stasi verrà liberato”

Nicole Kidman non voleva separarsi dal marito? L’attrice vorrebbe ancora salvare il matrimonio

I diretti interessanti dopo la fuga di notizia non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire la fine della loro storia d’amore. Intanto la fonte a People ha fatto sapere che separarsi non è stata una scelta dell’attrice, infatti non era questo che voleva e sta ancora lottando per salvare il matrimonio.

Non è chiaro quando sia iniziata la crisi nel loro rapporto, lo scorso maggio sembravano ancora molto uniti mentre festeggiavano insieme un importante traguardo raggiunto dal famoso musicista, si è aggiudicato la vittoria dell’ACM Triple Crown Award. Tra Nicole Kidman e Keith Urban è successo qualcosa che li ha spinti a mettere fine al loro matrimonio oppure hanno capito col tempo di voler prendere strade diverse? Si attendono altre indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.

Rosa Vespa a processo, chiesta perizia psichiatrica/ Mamma neonata: “E' stata un'azione premeditata”