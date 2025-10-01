Nicole Kidman presenta ufficialmente la richiesta di divorzio da Keith Urban: dettagli

Recentemente, Nicole Kidman e Keith Urban hanno scioccato fan in tutto il mondo annunciando la loro separazione. Dopo quasi 20 anni insieme, l’attrice e il cantante hanno preso strade separate, mettendo fine a quella che a moltissimi sembrava una vera e propria favola d’amore. Dopo la diffusione della notizia della rottura, adesso, è stato confermato che Nicole avrebbe già presentato al tribunale del Tennessee la richiesta di divorzio, citando “differenze inconciliabili” come motivo ufficiale. Com’è noto, i due erano sposati dal 2006 e, insieme, condividono due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, di 14 anni.

Rosanna Lambertucci, morta la sorella Clara/ “Per me era tutto, sarà difficile affrontare questa perdita”

Per la star premio Oscar, si tratta del secondo divorzio, dopo la discussa separazione dall’ex marito Tom Cruise. A seguito della bufera mediatica che l’aveva travolta per via della sua storia con Tom, Nicole aveva poi ritrovato la serenità insieme a Keith, allontanandosi da Hollywood e andando a vivere a Nashville per molti anni, costruendo una famiglia stabile e discreta. Sebbene sembrassero una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, fonti vicine alla coppia confermano che la decisione era stata maturata già da mesi.

Lite Grande Fratello 2025, Matteo e Grazia furiosi: "Ora basta"/ Caos dopo battaglia di cuscini notturna

Keith Urban ha lasciato Nicole Kidman? Dettagli

Secondo alcune fonti, però, la separazione non è stata inizialmente voluta da Nicole Kidman, che invece avrebbe cercato in tutti i modi di salvare il matrimonio. Ad ogni modo, nel frattempo, Keith Urban ha già acquistato una nuova casa a Nashville, mentre Nicole resta nella loro dimora familiare, insieme alle loro due figlie. Al momento, né Nicole né Keith hanno commentato ufficialmente la notizia, lasciando che siano i media a raccontare questa svolta nella vita di una delle famiglie più ammirate di Hollywood.