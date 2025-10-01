Nicole Kidman presenta ufficialmente la richiesta di divorzio da Keith Urban: dettagli
Recentemente, Nicole Kidman e Keith Urban hanno scioccato fan in tutto il mondo annunciando la loro separazione. Dopo quasi 20 anni insieme, l’attrice e il cantante hanno preso strade separate, mettendo fine a quella che a moltissimi sembrava una vera e propria favola d’amore. Dopo la diffusione della notizia della rottura, adesso, è stato confermato che Nicole avrebbe già presentato al tribunale del Tennessee la richiesta di divorzio, citando “differenze inconciliabili” come motivo ufficiale. Com’è noto, i due erano sposati dal 2006 e, insieme, condividono due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, di 14 anni.
Per la star premio Oscar, si tratta del secondo divorzio, dopo la discussa separazione dall’ex marito Tom Cruise. A seguito della bufera mediatica che l’aveva travolta per via della sua storia con Tom, Nicole aveva poi ritrovato la serenità insieme a Keith, allontanandosi da Hollywood e andando a vivere a Nashville per molti anni, costruendo una famiglia stabile e discreta. Sebbene sembrassero una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, fonti vicine alla coppia confermano che la decisione era stata maturata già da mesi.
Keith Urban ha lasciato Nicole Kidman? Dettagli
Secondo alcune fonti, però, la separazione non è stata inizialmente voluta da Nicole Kidman, che invece avrebbe cercato in tutti i modi di salvare il matrimonio. Ad ogni modo, nel frattempo, Keith Urban ha già acquistato una nuova casa a Nashville, mentre Nicole resta nella loro dimora familiare, insieme alle loro due figlie. Al momento, né Nicole né Keith hanno commentato ufficialmente la notizia, lasciando che siano i media a raccontare questa svolta nella vita di una delle famiglie più ammirate di Hollywood.