Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne dagli occhi blu, ha annunciato sui social l’arrivo del terzo figlio. La notizia è arrivata tramite un meraviglioso video in stile old style in bianco e nero dove tutta la famiglia è riunita a festeggiare il prossimo arrivo di un fratellino. Si tratta della terza gravidanza per la bellissima Nicole Mazzocato che solo due anni fa annunciava l’arrivo del piccolo Davide, mentre tre anni fa era venuto al mondo Paolo, il primogenito.

L’ex Uomini e Donne ha spiegato che lei e il compagno Armando Anastasio stavano pensando ormai da un po’ di tempo ad un terzo figlio, e quando hanno scoperto la lieta notizia sono stati felicissimi, soprattutto perchè questa volta si tratta di una figlia femmina. Nicole Mazzocato spiega che la piccola dovrebbe nascere verso i primi di agosto e che dovrebbe essere del segno del Leone. Per ora tutto tace sulla scelta del nome della bambina, anche se la neo-mamma tris spiega di aver pensato a nomi francesi anche se al compagno Armando non piacciono.

Nicole Mazzocato aspetta una bambina: il gender reveal inaspettato

Nicole Mazzocato sarà mamma per la terza volta dopo anni felicissimi insieme ad Armando Anastasio con il quale sta costruendo una bellissima famiglia. L’ex corteggiatrice svela che poco prima del gender reveal, sia lei che il compagno erano convintissimi si trattasse di un maschio e che quindi avevano già scelto i nomi, Niccolò o Sergio. Eppure le cose sono andate diversamente e tra qualche mese arriverà una femmina tra due fratellini maschi, come ha rivelato lo splendido cuore rosa apparso dalla torta creata appositamente per la festa. Nicole Mazzocato vive oggi in Sicilia a Catania insieme al compagno che gioca nella squadra di calcio. Dopo un amore scoppiato nell’estate 2021 i due hanno costruito una famiglia numerosa e a quanto pare, sempre più felice.