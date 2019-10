Nicole Mazzocato e Thomas Teffah si sono lasciati?/ Dopo Damante cancellate le foto..

Nicole Mazzocato e Thomas Teffah si sono lasciati? Cos’è successo con l’ex fidanzato dopo il gossip che è esploso sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Andrea Damante? Nelle scorse ore, è esploso i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati sorpresi insieme in una discoteca in cui il deejay veronese ha tenuto una serata. Le foto di Damante e della Mazzocato hanno rapidamente fatto il giro del web e scatenato numerosi rumors sulla natura del loro rapporto. L’ex fidanzata di Fabio Colloricchio non ha perso tempo chiarendo, attraverso una storia pubblicata su Instagram, di essere semplicemente un’amica di Damante. “Capisco che a volte si voglia fare gossip a tutti i costi… C’è un’amicizia come con altri ragazzi che sono molto meno chiacchierati”, ha scritto Nicole. La spiegazione della Mazzocato, però, non dev’essere bastata al fidanzato Thomas che, di fronte alle foto della fidanzata in compagnia di Andrea Damante ha avuto una reazione che ha spiazzato tutti.

NICOLE MAZZOCATO E THOMAS TEFFAH: LUI CANCELLA TUTTE LE FOTO DI COPPIA DOPO IL GOSSIP SU ANDREA DAMANTE

Thomas Teffah, il ragazzo che ha conquistato il cuore di Nicole Mazzocato dopo la fine della sua storia d’amore con fabio Colloricchio, ha preso le distanze dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Thomas, infatti, non ha commentato il gossip su Nicole e su Andrea Damante, ma in companso ha cancellato tutte le foto di coppia che aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram. Thomas, infatti, aveva condiviso con i propri followers alcuni momenti della sua vita di coppia con Nicole, ma quelle foto, nelle ultime ore, sono scomparse tutte. Sarà una prova della rottura? Sul profilo di Nicole, invece, ci sono ancora foto di coppia. Le ultime pubblicate, però, risalgono allo scorso 25 agosto. Tra Nicole e Thomas, dunque, è in corso una crisi o i due hanno già preso una decisione definitiva? Lo scopriremo nelle prossime ore…

