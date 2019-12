Nicole Mazzocato/ “Ho pensato al suicidio, mi chiedevo perché…” (Rivelo)

Sono molto toccanti le parole di Nicole Mazzocato che ha raccontato a Rivelo il suo momento più buio. La ragazza ha rivelato: “Ho pensato al suicidio. E’ stato un periodo molto buio e mi chiedevo il perché la mia famiglia fosse minacciata continuamente. Non abbiamo mai fatto niente a nessuno”. Poi spiega anche come è risorta e anche quali sono state le sue emozioni, lanciando un bel messaggio al pubblico: “Uno psicologo mi ha aiutato molto e ci tengo a dire che non ci si deve vergognare perché può essere determinante il loro aiuto“. Termina così l’intervista di Lorella Boccia che ci regala una riflessione di gran valore anche sul tema doloroso del suicidio che purtroppo è molto attuale e che meriterebbe più attenzione da parte dei media. Questi infatti dovrebbero essere utili per sensibilizzare in merito come ha fatto proprio Nicole stasera. (agg. di Matteo Fantozzi)

“Ecco quando ho conosciuto Fabio”

Nicole Mazzocato si presenta bellissima nello studio di Rivelo, pronta a rispondere alle domande della padrona di casa Lorella Boccia. Il primo argomento che si affronta è ovviamente quello legato al suo ex fidanzato Fabio Colloricchio che sarà dopo di lei protagonista della trasmissione di Real Time. Nicole spiega: “Quando fai un programma come Uomini e Donne hai tante ragazze che come te vogliono conquistare il cuore del ragazzo che è lì. Quando sei in una “guerra” tutto è lecito e tutto è concesso. Quando ho fatto il provino mi hanno chiesto se conoscessi Fabio e ho detto da subito di sì e per loro non c’era problema. Lui non lo sapeva, quando sono scesa per lui è stato un fulmine a ciel sereno. Io gli piacevo, ma aveva un modo di fare che non mi piaceva“. Sicuramente scopriremo qualcosa di interessante all’interno del programma di Real Time. (agg. di Matteo Fantozzi)

Ecco perché è finita la storia con Colloricchio

Nicole Mazzocato ritorna a parlare della sua passata relazione con Fabio Colloricchio, in seguito alle parole offensive che il ragazzo ha speso nei suoi confronti, durante la partecipazione a Supervivientes. Tutto risale a diversi mesi fa, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di aver trascorso degli anni difficili al suo fianco e dell’assenza di passione da parte dell’ex fidanzata. Parole che hanno spinto Nicole a correre ai ripari, procedendo per vie legali. “Nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi. Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati”, dice a Rivelo, dove sarà ospite per la puntata che andrà in onda nella prima serata di Real Time di oggi, giovedì 26 dicembre 2019. Nicole non può trattenere le lacrime ripensando alla querela che ha destinato al suo ex: “Un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici. Mi sono sentita veramente umiliata”, ha concluso. In base alle anticipazioni del programma, sappiamo però che la Mazzocato dirà molto di più e che chiuderà l’incontro con la padrona di casa con una rivelazione shock. Di che cosa si tratta?

Nicole Mazzocato, la storia d’amore con Fabio Colloricchio

Uomini e Donne è un ricordo molto vivo nella mente di Nicole Mazzocato, soprattutto perchè è grazie al programma di Maria De Filippi che ha potuto conquistare il cuore di Fabio Colloricchio. I due non stanno più insieme da diverso tempo, ma l’ex corteggiatrice ricorda con affetto il momento della scelta. “Indimenticabile e unico, dopo un percorso molto travagliato, per cui il lieto fine è stato molto bello. Tante concorrenti che come te vogliono conquistare il cuore del ragazzo… dal momento in cui sei in guerra è tutto lecito”. Il fidanzamento con Fabio tuttavia è durato solo quattro anni, per poi concludersi nel peggiore dei modi. Non si tratta comunque dell’unica ombra presente nel passato di Nicole, che proprio durante la sua partecipazione allo show della De Filippi ha parlato del bullismo subito durante il periodo della scuola. “Un racconto della mia vita che nemmeno i miei genitori sapevano”, dice alla Boccia ritornando a quei momenti. I telespettatori che hanno seguito la sua storia in tv, ricorderanno forse che alcune ex compagne di scuola di Nicole hanno smentito tutto già all’epoca. “Ma se è sempre stata la prima donna in tutto e per tutto. La reputazione nella sua città, che è pure la mia, se l’è fatta e anche molto male”, aveva scritto una ragazza su Instagram, negando qualsiasi parole della Mazzocato.



