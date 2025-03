Nicole Mazzocato, noto ex volto di Uomini e Donne, è finita nel mirino delle critiche del web dopo aver negato di essere incinta quando invece lo è. L’ex corteggiatrice ha ammesso, in un lungo sfogo pubblicato su Instagram, di esser stata costretta a rivelare la sua nuova gravidanza, la terza, dopo la diffusione di una foto fatta a sua insaputa, che ha poi iniziato a circolare sul web.

Nello sfogo social, Nicole ha dunque spiegato non solo i motivi per i quali stava nascondendo la gravidanza, ma anche cosa è accaduto al punto da portarla a svelare tutto pubblicamente. “Per quanto riguarda questa mia ultima gravidanza cerco di fare tutto in maniera privata”, ha esordito, spiegando che la sua volontà era quella di vivere questo momento solo in privato almeno fino al quinto mese, svelandolo nel momento in cui lei e il compagno sarebbero stati certi che tutto procede al meglio. Peccato che, durante una visita medica, una persona, notandola in stato interessante, ha scattato una foto di nascosto, inviandola ad alcune pagine di gossip.

“Diverse pagine mi contattano e mi dicono ‘Nicole ci è arrivata questa foto, se è vero, è una notizia che possiamo divulgare? Io dico ‘è vero per favore questo non è il momento, vi chiedo di mantenere il riserbo, lo annunceremo noi dal momento in cui potremmo farlo’”, ha continuato a raccontare Nicole Mazzocato, spiegando come una di queste pagine abbia tuttavia “calpestato ogni tipo di umanità, ogni tipo di attesa, ogni tipo di risposta perché voleva fare hype”. Di fronte a questo atteggiamento, e ai continui commenti dei fan, Nicole si è sentita “costretta a dirlo”. L’ex di Uomini e Donne ha concluso il suo lungo post lanciando delle accuse a coloro che si sono permessi di dirle come comportarsi in un momento tutto suo e, per giunta, delicato come questo: “non ci si può permettere di utilizzare l’imperativo nei confronti delle persone dicendo ‘devi fare questo’, ‘devi dirlo’… già che uno vada a spoilerare una cosa del genere è una cosa grave!”