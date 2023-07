Nicole Mazzocato: “Io e Armando Anastasio ci sposeremo!”/ L’ex di Uomini e Donne svela: “Un altro figlio? Sì”

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio presto sposi: la rivelazione dell’ex di Uomini e Donne

Lo scorso anno Nicole Mazzocato è diventata mamma per la prima volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che fu al tempo la scelta di Fabio Colloricchio, è oggi felice al fianco di Armando Anastasio, dal quale ha avuto Paolo, nato il 14 agosto. Nelle ultime ore Nicole ha deciso di raccontarsi ai suoi tanti follower, rispondendo ad alcune delle loro domande.

È quindi in questa occasione che un utente le ha chiesto se nei piani della coppia ci sia anche il matrimonio. Nicole ha allora ammesso che in effetti in futuro lei e Armando diventeranno marito e moglie: “Sicuramente abbiamo un rapporto molto solido e maturo, nonostante la nostra fresca conoscenza. – ha spiegato – Ci siamo resi conto da subito di quanto fosse non solo forte l’amore ma anche la voglia di stare assieme e di avere una famiglia. È nato tutto in maniera naturale e con tanta voglia incondizionata di stare assieme e viverci. Quindi, sì! Succederà.” ha annunciato. “Ci sposeremo! Non ti so dire quando o come, ma posso assicurarti che sarà solo un sogno ad occhi aperti.”

Nicole Mazzocato: “Altri figli dopo Paolo? Sì, ne vorremmo”

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio sono innamoratissimi e sognano di coronare il loro amore con le nozze. Non è chiaro quando il lieto evento avrà luogo, ma è certo che la coppia abbia tra i suoi progetti anche quello di allargare ulteriormente la famiglia. A chi infatti ha chiesto a Nicole se voglia altri figli dopo Paolo, lei ha risposto: “Sì, possibilmente tutti con il carattere di Paolino, scherzo! Certo, ne vorremmo altri.”

