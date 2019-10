Nicole Mazzocato “Mi hanno rubato il telefono”/ Uomini e donne: “Foto e password…”

Non c’è pace per Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e donne ed ex di Fabio Colloricchio. La bella modella e influencer è tornata nuovamente sui social per condividere con i fan il suo ennesimo colpo di fortuna a poche settimane dalla turbolenta discussione “a mezzo social” con il suo ex. Ma cosa è successo questa volta? Non è colpa di Fabio e nemmeno delle scene hot che lo hanno visto protagonista all’Isola dei Famosi spagnolo, ma è colpa di alcuni ladri che, sembra, sono rei di averle sfilato dalla borsa il suo smartphone mentre si trovava in un noto locale milanese a poche ore dalla sua partenza per Roma. A raccontarlo è la stessa interessata che proprio sui social ha lanciato il suo grido di dolore, o quasi: “Le disgrazie continuano…Ieri sera esco con amici e vado all’Hollywood. Abbandono momentaneamente la mia borsa al nostro tavolo e qualcuno ha pensato bene di rubarmi il telefono“.

LE RIVELAZIONI DI NICOLE MAZZOCATO SUL FURTO SUBITO

In una serie di storie su Instagram, proprio Nicole Mazzocato confida ai fan di non aver ancora sporto denuncia perché subito dopo è partita per Roma e non è riuscita per questioni di tempo, ma poi ha raccontato il resto lasciando intendere che il valore in sé del telefono non fosse poi molto: “Non era un gran telefono aveva lo schermo rotto, non andava la batteria quindi neanche furbo chi me lo ha rubato, ma in generale io adesso sono un po’ incastrata, come faccio con Instagram non trovo le password, non riesco ad accedere ai miei account? Grazie di avermi rubato il telefono“. A quanto pare tutto è andato per il meglio visto che Nicole è tornata sui social e quindi non solo ha già un telefono di ricambio ma ha trovato anche le password per tornare sui suoi account, ma delle foto contenute nel vecchio telefono?

