Nicole Mazzocato “Perseguitata da uno stalker”/ Ex di Uomini e Donne “Cambiato casa”

Con alcune stories postate su Instagram, Nicole Mazzocato ha deciso di raccontare una parentesi molto difficile della sua vita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, senza riuscire a trattenere le lacrime, ha rivelato che il motivo dell’assenza su Instagram di sue stories, video e foto in tempo reale è stata causata da uno stalker che le ha reso la vita un inferno. “Avevo uno stalker che mi seguiva, che mi scriveva su Instagram. – ha spiegato la Mazzocato – Non ho mai risposto e i suoi messaggi inizialmente non mi sembravano tanto gravi da doverlo bloccare.”

Questo fino a quando lui non è arrivato a mostrarsi di persona: “Sapeva dove abitavo, si è presentato sotto casa mia”, ha dunque svelato, sottolineando quella che è stata la sua paura “Io sono una ragazza che vive sola […] Non si sa mai, torno a casa da sola…”

Nicole Mazzocato: “Ho dovuto cambiare casa per colpa di uno stalker”

Nicole Mazzocato, visibilmente ancora scossa per quanto vissuto in questi mesi, ha dunque rivelato: “Mi sentivo davvero impotente, non sapevo cosa fare”. È stata per lei “Una sensazione orribile. Ogni cosa che facevo, dicevo, questa persona continuava a pensare che lo facessi per lui. Non volevo bloccarlo perché avevo paura delle ripercussioni.” Di fronte a tale comportamento, l’ex corteggiatrice, oggi modella e influencer, ha preso una drastica decisione “Per questo motivo ho cambiato casa”. Nicole spera che ora il peggio sia passato e di poter dunque tornare a vivere una vista tranquilla, senza la paura che l’ha accompagnata costantemente nell’ultimo periodo.

