Nicole Mazzocato, post choc su Instagram/ “Ho sempre amato la Follia e allora…”

Nicole Mazzocato continua a far discutere, ma non solo in chiave gossip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un post choc su Instagram. La modella ha assunto le sembianze di Joker in vista di Halloween per scioccare i suoi fan. «Ho sempre avuto un amore per la Follia, per tutto ciò che è fuori dagli schemi, diverso, unico…», ha scritto nella didascalia. Una scelta azzardata quella di Nicole Mazzocato, che si è mostrata con i capelli verdi, rossetto rosso fiammante e trucco viola per gli occhi. Ma è stata apprezzata da chi la segue. Tantissimi like e commentata, anche di personaggi famosi. «Adoro», le ha scritto Giulia Salemi. «Pazzesca», il giudizio invece di Stefano Sala. «Pronti a vedere cosa ho combinato?», aveva scritto nelle Instagram Stories lanciando un sondaggio che anticipava il post in questione. Nessun dubbio da parte dei suoi fan, considerando la reazione che ha suscitato il suo post.

NICOLE MAZZOCATO, POST CHOC SU INSTAGRAM. E IL GOSSIP…

Negli ultimi tempi Nicole Mazzocato ha fatto parlare di sé per le voci su una presunta storia con Andrea Damante. Pare che i due, archiviate le relazioni con Giulia De Lellis e Fabio Colloricchio, siano sempre più vicini. Novella 2000 spiega che sono stati visti insieme, quindi sono impazzate le voci su un loro possibile flirt, tanto che Nicole Mazzocato ha voluto poi affrontare direttamente la questione dicendo la sua sui social con un post. «Capisco che a volte si voglia fare gossip a tutti i costi… C’è un’amicizia come con altri ragazzi che sono molto meno chiacchierati». Ma queste parole non hanno placato il popolo del web, che ha notato un gesto del fidanzato, Thomas Teffah. Questi ha cancellato tutte le foto di lui con la compagna, alimentando così il gossip e i rumors. E poi la “solita” Deianira Marzano ha reso pubblica una chat tra la modella e un fan che le chiedeva in che rapporti fosse con Andrea Damante. «Ad oggi siamo solo amici». Ma sarà vero?





