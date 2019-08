Nicole Mazzoccato denuncia Fabio Colloricchio/ “Mi avevano chiesto di sput*anarlo”

Nicole Mazzoccato ha deciso di denunciare Fabio Colloricchio. Il motivo è da ricercare nelle dichiarazioni al vetriolo rilasciate dall’ex tronista di Uomini e Donne, che nel recente percorso a Supervivientes, versione spagnola dell’Isola dei Famosi, si è lasciato sfuggire qualche dettaglio di troppo sulla sua ex fidanzata. L’isolano è stato infatti travolto dalla passione per una concorrente, Violeta Mangrinan, con la quale, dimenticandosi totalmente delle telecamere, si è concesso bollenti momenti di passione e anche qualche piccolo pettegolezzo sulla sua ex. Per la precisione, Colloricchio ha ricordato i suo recente passato sentimentale al fianco della Mazzoccato, parlando di lei come una ragazza fredda, con la quale avrebbe trascorso anni molto difficili e svelando, tra le altre cose, che senza trucco non è poi così carina. Oggi, però, la Mazzoccato ha deciso di rispondere alle sue dichiarazioni, annunciando su Instagram Story di voler adire alle vie legali: “Se non ci sono i presupposti per una diffida non si può denunciare a caso – ha scritto sui social l’ex corteggiatrice – Si è parlato di me che non c’entravo nulla e volevo solo essere lasciata in pace. Sono state dette cose – ha aggiunto – non prettamente vere e soprattutto delle umiliazioni pubbliche relative alla mia persona in intimità. Credo che ad ogni donna non farebbe piacere”.

“LA DENUNCIA È STATA FATTA PERCHÉ…”

Nicole Mazzoccato ha chiarito la vicenda in un post condiviso sulla fan page ufficiale di Isaechia.it. Di fronte alla notizia della denuncia nei confronti di Fabio Colloricchio, il pubblico di Uomini e Donne si è infatti diviso e se da una parte c’è chi si è schierato dalla parte dell’ex corteggiatrice, dall’altra c’è chi crede che la sua reazione sia un tantino esagerata. “Vi posso assicurare che non sono io quella che si sente arrivata e bella – si legge nella nota condivisa sul portale – la denuncia è stata fatta perché è stato detto che ho tradito, cosa non vera, e perché è stato detto che sono una ragazza fredda, senza sentimenti e frigida. Vorrei vedere – ha aggiunto l’ex tronista – se il vostro ex ragazzo andasse a dire a gente che non conoscete una cosa del genere. Lui l’ha detta in Spagna, in un pubblico che io non conosco! Soprattutto non aveva senso parlare male di me dato che ci eravamo lasciati assolutamente bene!”. Una scelta mediatica, quella di mettere in piazza il privato, che la Mazzoccato non ha proprio condiviso, neanche quando il reality iberico le ha offerto un cachet da capogiro per replicare alle parole al vetriolo del suo ex: “mi hanno chiesto esplicitamente di andare in Spagna a difendermi e sput*anarlo pagandomi profumatamente – ha detto l’ex tronista – non ho accettato”.

