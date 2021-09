Nicole Minetti, foto hot nel profilo Instagram privato over 18/ “Per chi voleva…”

Nicole Minetti, bellissima e sempre molto seguita dai fans, con un annuncio pubblicato sui social, ha annunciato l’apertura di un profilo Instagram privato in cui pubblicare foto mozzafiato che sono sempre molto apprezzate dai suoi followers. Sono tanti, infatti, gli utenti che hanno chiesto alla Minetti di aprire un profilo su Only Fans, la piattaforma con abbonamento dove possono essere pubblicate anche foto più sexy. Di fronte alle numerose richieste, Nicole Minetti ha deciso di dire no ad Only Fans, ma di aprire un nuovo profilo privato su Instagram.

Ad annunciarlo è stata la stessa Minetti. “Profilo privato, per tutti quelli che volevano OnlyFans. Da stasera (ieri, ndr) sarà privato”, ha scritto la Minetti che, come riporta Il Fatto quotidiano, ha poi cancellato le foto presenti fino a quel momento sul profilo.

Nicole Minetti, la nuova sfida social

L’annuncio di Nicole Minetti ha scatenato l’entusiasmo dei fans. In meno di 24 ore, infatti, il profilo Instagram privato della Minetti ha già 11,1 mila followers. Per il momento, però, non è stata ancora pubblicato un post. Per la Minetti si tratta di una nuova sfida social che è tornata recentemente single.

I motivi della fine della storia con Giuseppe Cruciani non sono noti, ma la storia sarebbe giunta al termine dopo quattro anni d’amore. Determinata, indipendente e sempre bellissima, per la Minetti il tempo non passa mai restando una delle donne più belle conosciute dal pubblico. I fans, dunque, che hanno cominciato a seguire in massa il profilo privato della Minetti, aspettano con ansia la sua prima foto.

