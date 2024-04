Nicole Minetti torna in Italia/ “Popolarissimo format TV pronta a intervistarla”: lo scoop di Novella 2000

Nicole Minetti torna in Italia dopo una lunga assenza: intervista TV in arrivo?

Nicole Minetti si prepara a fare il suo ritorno in Italia. È questo lo scoop lanciato da Novella 2000, giornale diretto da Roberto Alessi, secondo il quale l’ex consigliera di Forza Italia sarà nel nostro paese a partire da metà aprile. Proprio nelle ultime settimane, d’altronde, Minetti è tornata alla ribalta in quanto tra i nomi più popolati e cercati su TikTok Italia. Circolano infatti foto e sue interviste non recenti, che sono diventate letteralmente virali sulla piattaforma social della Generazione Z.

Mentre, dunque, gode di questo successo social, Nicole Minetti si prepara a fare il suo ritorno in Italia e, probabilmente, anche in TV dopo una lunga assenza. “Nicole ora ha 39 anni e da tempo ha lasciato l’Italia, ci dicono si muova tra Ibiza, Montecarlo e Miami, seguendo le rotte d’affari e lavoro del suo compagno Giuseppe Cipriani.” fa sapere la fonte, ricordando che il compagno, 55 anni, è il discendente di una delle più importanti dinastie della ristorazione e degli alberghi di lusso nel mondo.

Nicole Minetti, un popolare programma TV la vorrebbe intervistare a tutti i costi: lo scoop

Dopo anni di assenza, Nicole Minetti si prepara dunque a tornare in Italia, ma prima trascorrerà una vacanza in Uruguay, a Punta del Este. Il suo ritorno è comunque attesissimo. “C’è già una lunga fila di chi in tv conta pronti ad intervistarla. – fa sapere Novella – Due i format tv, uno dei quali popolarissimo proprio in questi giorni, che pare stia facendo di tutto per averla come ospite, una notizia che secondo gli addetti ai lavori è orami più che certa.” Il ritorno di Nicole Minetti sul piccolo schermo, come la stessa fonte sottolinea, sarebbe assicurerebbe infatti un pieno di share, vista anche la popolarità social che la donna ha ottenuto in queste ultime settimane.











